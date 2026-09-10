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Пікантні огірки: рецепт хрумкої закуски
Хрусткі, пікантні та з яскравим соусом — ці огірки можуть стати ідеальним доповненням до м’яса, картоплі чи будь-якого гарніру.
Кулінарка-любителька Вікторія розповіла про рецепт простої закуски, яка не потребує ні складних інгредієнтів, ні тривалого стояння біля плити. Усе, що потрібно — нарізати огірки, змішати ароматну заправку та дати їм час добре просочитися.
Інгредієнти
- огірки
- 1 кг
- кетчуп чилі
- 100 г
- діжонська гірчиця
- 1 ст. л
- цукор
- 1 ст. л
- сіль
- 1 ст. л
- оцет 9%
- 50 мл
- часник
- 3–4 зубчики
- кріп
- 1 пучок
Приготування
Огірки наріжте кружечками.
В окремій мисці змішайте кетчуп чилі, діжонську гірчицю, сіль, цукор та оцет.
Додайте подрібнений часник і дрібно нарізаний кріп.
Перекладіть огірки до заправки та добре перемішайте, щоб кожен шматочок вкрився пікантним соусом.
Залиште закуску на 30 хв за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник щонайменше на 4 години. Ще краще — залишити на ніч, тоді огірки стануть насиченішими та ароматнішими.
Пікантні огірки чудово підійдуть до м’яса, картоплі, каш чи просто стануть яскравим доповненням до домашнього обіду. А головне, їх можна приготувати заздалегідь і дістати з холодильника саме тоді, коли захочеться чогось хрусткого та гостренького.