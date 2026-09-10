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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
455
Час на прочитання
1 хв

Пікантні огірки: рецепт хрумкої закуски

Хрусткі, пікантні та з яскравим соусом — ці огірки можуть стати ідеальним доповненням до м’яса, картоплі чи будь-якого гарніру.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
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Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Кулінарка-любителька Вікторія розповіла про рецепт простої закуски, яка не потребує ні складних інгредієнтів, ні тривалого стояння біля плити. Усе, що потрібно — нарізати огірки, змішати ароматну заправку та дати їм час добре просочитися.

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Інгредієнти

огірки
1 кг
кетчуп чилі
100 г
діжонська гірчиця
1 ст. л
цукор
1 ст. л
сіль
1 ст. л
оцет 9%
50 мл
часник
3–4 зубчики
кріп
1 пучок
Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготування

  1. Огірки наріжте кружечками.

  2. В окремій мисці змішайте кетчуп чилі, діжонську гірчицю, сіль, цукор та оцет.

  3. Додайте подрібнений часник і дрібно нарізаний кріп.

  4. Перекладіть огірки до заправки та добре перемішайте, щоб кожен шматочок вкрився пікантним соусом.

  5. Залиште закуску на 30 хв за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник щонайменше на 4 години. Ще краще — залишити на ніч, тоді огірки стануть насиченішими та ароматнішими.

Пікантні огірки чудово підійдуть до м’яса, картоплі, каш чи просто стануть яскравим доповненням до домашнього обіду. А головне, їх можна приготувати заздалегідь і дістати з холодильника саме тоді, коли захочеться чогось хрусткого та гостренького.

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