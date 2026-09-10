Пікантні огірки: рецепт хрумкої закуски

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

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Кулінарка-любителька Вікторія розповіла про рецепт простої закуски, яка не потребує ні складних інгредієнтів, ні тривалого стояння біля плити. Усе, що потрібно — нарізати огірки, змішати ароматну заправку та дати їм час добре просочитися.

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Інгредієнти огірки 1 кг кетчуп чилі 100 г діжонська гірчиця 1 ст. л цукор 1 ст. л сіль 1 ст. л оцет 9% 50 мл часник 3–4 зубчики кріп 1 пучок

Пікантні огірки tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготування

Огірки наріжте кружечками. В окремій мисці змішайте кетчуп чилі, діжонську гірчицю, сіль, цукор та оцет. Додайте подрібнений часник і дрібно нарізаний кріп. Перекладіть огірки до заправки та добре перемішайте, щоб кожен шматочок вкрився пікантним соусом. Залиште закуску на 30 хв за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник щонайменше на 4 години. Ще краще — залишити на ніч, тоді огірки стануть насиченішими та ароматнішими.

Пікантні огірки чудово підійдуть до м’яса, картоплі, каш чи просто стануть яскравим доповненням до домашнього обіду. А головне, їх можна приготувати заздалегідь і дістати з холодильника саме тоді, коли захочеться чогось хрусткого та гостренького.

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