Пірамідки з картоплею та куркою у беконі instagram.com_appetizing.tv / © Instagram

Реклама

Суха куряча грудка — більше не вирок, Один простий рецепт здатен перетворити звичне філе на соковиту, ефектну страву для затишної вечері вдома.

На сторінці appetizing.tv розповіли про простий, але блискучий рецепт, який не потребує дорогих інгредієнтів або складної техніки — лише трохи фантазії та пластикові пляшки.

Секрет страви — у вертикальному запіканні шарами. Саме така конструкція дозволяє курці залишатися соковитою, адже соки не витікають, а рівномірно розподіляються між картоплею, сиром і беконом. Бекон працює як природний «захисний шар», а моцарела додає ніжності та апетитної тягучості.

Реклама

Інгредієнти

Для основної страви

бекон 300 г

картопля 300 г

куряча грудка 500 г

моцарела 300 г

сіль

чорний перець

солодка паприка

Для свіжого салату

огірок 1 шт.

редис 80 г

червона цибуля 1 шт.

кріп 20 г

консервована кукурудза 150 г

Для соусу

грецький йогурт 160 г

майонез 30 г

гірчиця 15 г

мед 10 г

лимонний сік 10 мл

часник 2 зубчики

спеції

Приготування

Відріжте верх пластикових пляшок (див. відео), усередині викладіть довгі скибки бекону так, щоб краї звисали назовні. Очистьте картоплю та наріжте тонкими кружальцями. Викладіть перший шар, приправте. Потім, тонко нарізану курячу грудку, трохи солі та перцю, щедру порцію тертої моцарели. Повторіть кілька разів. Останній шар картоплі загорніть у бекон. Акуратно витягніть конструкцію з пластикової форми та викладіть у форму для запікання. Готуйте у розігрітій духовці 30 хв до рум’яної скоринки.

У результаті матимете соковиту, ароматну та візуально ефектну страву.

Салат і соус

Поки основна страва в духовці, змішайте всі інгредієнти для салату. Для соусу поєднайте йогурт, майонез, гірчицю, мед, лимонний сік і подрібнений часник. Такий соус додає кремовості, але залишається легким — ідеальний контраст до насиченого бекону.

Мінімум зусиль, максимум ефекту — саме за це ми любимо сучасну домашню кулінарію. Якщо ви давно шукали спосіб «подружитися» з курячою грудкою, цей хитрик точно вартий вашої уваги.