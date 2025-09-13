Пірʼяник із цибулею: рецепт закарпатського кукурудзяного пирога

Пірʼяник із цибулею tiktok.com_mariiam_foodblog

Реклама

Цей пиріг отримав свою назву від «пір’я» — так у народі називали зелену цибулю, яка є основною ароматною начинкою страви. Пір’яник вважають своєрідним кулінарним символом Закарпаття, адже кукурудзяна крупа була тут доступним і ситним продуктом, а зелень — завжди під рукою на городі. Готували його переважно у весняно-літній період, коли цибуля та кріп були свіжими, однак і сьогодні господині не відмовляють собі у задоволенні приготувати цю страву в будь-яку пору року, а як все правильно зробити розповіли на сторінці mariiam_foodblog.

Інгредієнти Кукурудзяна крупа 250 г Пшеничне борошно 150–200 г Яйця 3 шт. Тепле молоко 150 г Олія 75 г Сметана 100 г Зелена цибуля 200 г Кріп 80 г Розпушувач 10 г Цукор 10 г Сіль 20 г Вершкове масло

Приготування

Кукурудзяну крупу залийте теплим молоком і залиште на 30 хв, щоб вона набухла. До крупи додайте яйця, сметану, олію, розпушувач, цукор і сіль. Ретельно перемішайте. Потім поступово всипте борошно та замішайте тісто до консистенції густої сметани. Зелену цибулю та кріп дрібно наріжте. Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Вилийте половину тіста, зверху викладіть зелень, а потім залийте рештою тіста. За бажанням посипте кунжутом. Поставте пиріг у розігріту до 180°C духовку та випікайте 40–45 хв. Якщо верх занадто зарум’янився, температуру зменште до 150°C і допікайте до готовності. За 5 хв до завершення випікання змастіть поверхню вершковим маслом, щоб пиріг став особливо ніжним.

Подача

Традиційно пір’яник смакували гарячим із квасним молоком або домашньою сметаною. Сьогодні його можна подати й з йогуртом, айраном або ж доповнити свіжим салатом із овочів. Цей пиріг чудово підходить як до сімейної вечері, так і на святковий стіл.

Спробуйте приготувати пір’яник за цим рецептом і у вашій оселі одразу з’явиться затишок і запах справжнього домашнього тепла.