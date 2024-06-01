Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пиріг із лаваша з сиром: простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
20
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Пиріг із лаваша з сиром: простий рецепт

Пиріг із лавашу з сиром / Фото: Credits

Особливість приготування пирога в тому, що не потрібно замішувати тісто та готувати начинку. Випічка виходить ситною, ніжною та смачною.

З'єднайте всі продукти, перемішайте та відправте в духовку. Апетитний пиріг із хрусткою скоринкою готовий.

Інгредієнти

сир твердий
150 г
сир
200 г
яйця
2 шт.
молоко
150 мл
лаваш
250 г
вершкове масло
  1. Твердий сир натріть на тертці.
  2. Лаваш порвіть на довільні шматочки невеликого розміру.
  3. У миску викладіть сир, твердий сир, яйця, лаваш. Влийте молоко. Перемішайте.
  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть масу у форму.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути і вийміть із форми.

Поради:

  • Молоко та сир використовуйте будь-якої жирності.
  • За бажанням у пиріг можна додати зелень.

Читайте також:

Ідеальна котлета по-київськи! Простий рецепт від Валентини Хамайко

Ідеальна котлета по-київськи! Простий рецепт від Валентини Хамайко

Повʼязані теми:

Наступна публікація