Пиріг із лаваша з сиром: простий рецепт

Особливість приготування пирога в тому, що не потрібно замішувати тісто та готувати начинку. Випічка виходить ситною, ніжною та смачною.
З'єднайте всі продукти, перемішайте та відправте в духовку. Апетитний пиріг із хрусткою скоринкою готовий.
Інгредієнти
- сир твердий
- 150 г
- сир
- 200 г
- яйця
- 2 шт.
- молоко
- 150 мл
- лаваш
- 250 г
- вершкове масло
- Твердий сир натріть на тертці.
- Лаваш порвіть на довільні шматочки невеликого розміру.
- У миску викладіть сир, твердий сир, яйця, лаваш. Влийте молоко. Перемішайте.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть масу у форму.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути і вийміть із форми.
Поради:
- Молоко та сир використовуйте будь-якої жирності.
- За бажанням у пиріг можна додати зелень.
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