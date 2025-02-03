Пиріг із шоколадом: простий рецепт смачної випічки

Пиріг із шоколадом – це справжня насолода для всіх, хто любить солодке. Простий рецепт дозволяє навіть початківцям легко опанувати мистецтво випікання, а десерт потішить своїм виглядом та смаком.

На сторінці katherine.nari розповіли про рецепт, який обіцяє задовольнити навіть найвибагливіших ласунів. Спробуйте приготувати його у себе вдома та насолодіться кожним шматочком цього вишуканого десерту.

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно 260 г

Вершкове масло 115 г

Яйця 2 шт.

Розпушувач 8 г

Цукор 150 г

Густий йогурт (8-10%) 180 г

Молоко 60 мл

Шоколадна крихта 150 г

Сіль

Для крихти:

Вершкове масло 40 г

Борошно 60 г

Цукор 30 г

Приготування

Почніть з того, що масло кімнатної температури збийте з цукром до пишності. Потім поступово введіть яйця – по одному та збивайте вручну. Після того, як яйця добре змішаються з масляно-цукровою сумішшю, додайте густий йогурт і молоко. Це допоможе зробити тісто ніжним і вологим. Просійте борошно разом із розпушувачем і додайте до тіста разом із дрібкою солі. Обережно вимішайте суміш, але не перебільште – надмірне перемішування може зробити тісто жорстким. На завершальному етапі, за допомогою лопатки, акуратно перемішайте тісто з шоколадною крихтою. Частину шоколаду можна залишити, щоб згодом посипати ним готовий пиріг. Для створення ароматної крихти перетріть м’яке вершкове масло з цукром і борошном до отримання дрібнозернистої суміші. Викладіть тісто у форму для випікання. Рівномірно посипте зверху підготовленою крихтою, а потім додатково посипте шоколадною крихтою для прикраси. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 35-45 хвилин. Час випікання залежить від розміру форми та характеристик вашої духовки. Готовність пирога перевіряйте за допомогою шпажки: вона повинна виходити чистою, без тіста.

Поради:

Переконайтеся, що всі інгредієнти мають кімнатну температуру перед початком приготування. Це допоможе створити однорідне тісто.

Під час замішування тіста важливо не перевантажувати його, щоб зберегти ніжну текстуру.

#пирігзшоколадом #рецептиукраїнською #кулінарнийблог #coffeecake #GreekYogurtCake #DessertRecipe ♬ I'm Not Them - Them & I @katherine.nari Пиріг з шоколадом ✨ Насправді це мав бути перший рецепт у цьому році, хотіла зробити щось солодке ☺️ Інгредієнти: • борошно - 260 г • вершкове масло - 115 г • яйця - 2 • розпушувач - 8 г • цукор - 150 г • густий йогурт (8-10%) - 180 г • молоко - 60 мл • шоколадні краплі - 150 г • дрібка солі Для крихти: • вершкове масло - 40 г • борошно - 60 г • цукор - 30 г Розмір форми - 23,2х22,5 см (можна робити в круглій ⌀ - 24 см) Масло кімнатної температури збийте з цукром до пишності. Далі введіть яйця, по одному, на низькій швидкості або вручну. Потім додайте йогурт і молоко. Просійте борошно і вимішайте тісто, але не робіть це занадто довго. В кінці змішайте тісто лопаткою з шоколадними краплями, частину можна залишити, щоб потім зверху ще посипати. Для крихти перетріть мʼяке вершкове масло з цукром та борошном. Посипте крихтою пиріг і зверху ще раз шоколадні краплі. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці - 35-45 хв залежно від розміру та вашої духовки. Готовність перевіряйте шпажкою. Смачного ✨ #пиріг #chocolatechipscake Chocolate chip coffee cake ✨ Soft and moist, with a crunchy streusel topping and chocolate chips! Perfect for any occasion. Ingredients: • All-purpose flour – 260 g • Unsalted butter (softened) – 115 g • Eggs – 2 • Baking powder – 8 g • Sugar – 150 g • Plain Greek yogurt (8–10%) – 180 g • Milk – 60 ml • Chocolate chips – 150 g • Pinch of salt For the streusel topping: • Unsalted butter – 40 g • All-purpose flour – 60 g • Sugar – 30 g Pan size: A square pan (23 x 23 cm) or a round pan (⌀ 24 cm) works well. Instructions: 1. Cream the softened butter with sugar until light and fluffy. 2. Add the eggs one at a time, mixing on low speed or by hand until fully incorporated. 3. Stir in the Greek yogurt and milk until smooth. 4. Sift in the flour, baking powder, and salt. Mix gently until combined—avoid overmixing. 5. Fold in the chocolate chips, saving a handful to sprinkle on top. For the topping: Rub together the softened butter, flour, and sugar until it forms crumbs. 6. Pour the batter into a greased or lined pan. Sprinkle the streusel topping evenly over the cake, followed by the remaining chocolate chips. 7. Bake in a preheated oven at 180°C for 35–45 minutes, depending on your oven and pan size. Let cool slightly before serving. Enjoy this decadent treat with coffee or tea! ✨ #EasyBaking

Цей рецепт стане чудовим вибором для святкового столу чи просто для того, щоб додати солодкий штрих до повсякденного життя.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати класичний пиріг "Зебра".

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