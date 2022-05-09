Пиріг із зеленою цибулею: весняний рецепт

Навесні потрібно встигнути приготувати всі найсмачніші страви з весняної зелені.
Одна з найсмачніших страв із зеленої цибулі і часнику — це цибулевий пиріг. Для приготування вам знадобиться прісне тісто, яке можна приготувати самостійно, а можна купити готовим.
Прісне тісто
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 1 скл. сметани
- 2 яйця
- 1 ст. л. цукру
- пів чайної ложки солі
- 2 ст. л. м'якого вершкового масла
Начинка пирога
Інгредієнти:
- 1 кг зеленої цибулі
- 0,5 кг зелених "пір'їнок" часнику
- великий пучок свіжого кропу і петрушки
- 300 г будь-якого сиру (можна плавленого)
- 1 сире яйце
Приготування прісного тіста
У миску покласти склянку сметани, яйця, цукор, сіль і м'яке вершкове масло. Все перемішати. Тісто має бути не дуже круте, тому борошно слід додавати поступово, і, тільки-но ви відчуєте, що тісто відлипає від рук, стало еластичним і пластичним — значить, готово.
Начинку приготувати так
Для приготування начинки зелену цибулю, часник і решту зелені потрібно дрібно порізати і трохи припустити в сковорідці під кришкою, щоб пухка гора зелені опала і зменшилася в об'ємі. Потім натерти в ще не захололу зелень сир, добре розмішати і вбити сире яйце. Ще раз все перемішати. Посолити і поперчити за смаком.
Тісто розділити на дві частини. Першу розкачати завтовшки в 0,5 см і покласти на деко. На пласт тіста розкласти начинку. Другий шматок тіста так само тонко розкачати і накрити ним перший. Защипати краєчки пирога, намазати його сумішшю з молока і цукру (або збитим білком). Верхній пласт проколоти виделкою в декількох місцях і відправити пиріг у розігріту до 180 градусів духовку. Пекти приблизно 30-40 хвилин, поки не зарум'яниться.
Такий пиріг можна готувати і з ріпчастою цибулею. Виходить теж неймовірно смачно.
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