Пиріг із зеленою цибулею: весняний рецепт

Навесні потрібно встигнути приготувати всі найсмачніші страви з весняної зелені.

Одна з найсмачніших страв із зеленої цибулі і часнику — це цибулевий пиріг. Для приготування вам знадобиться прісне тісто, яке можна приготувати самостійно, а можна купити готовим.

Прісне тісто

Інгредієнти:

500 г борошна

1 скл. сметани

2 яйця

1 ст. л. цукру

пів чайної ложки солі

2 ст. л. м'якого вершкового масла

Начинка пирога

Інгредієнти:

1 кг зеленої цибулі

0,5 кг зелених "пір'їнок" часнику

великий пучок свіжого кропу і петрушки

300 г будь-якого сиру (можна плавленого)

1 сире яйце

Приготування прісного тіста

У миску покласти склянку сметани, яйця, цукор, сіль і м'яке вершкове масло. Все перемішати. Тісто має бути не дуже круте, тому борошно слід додавати поступово, і, тільки-но ви відчуєте, що тісто відлипає від рук, стало еластичним і пластичним — значить, готово.

Начинку приготувати так

Для приготування начинки зелену цибулю, часник і решту зелені потрібно дрібно порізати і трохи припустити в сковорідці під кришкою, щоб пухка гора зелені опала і зменшилася в об'ємі. Потім натерти в ще не захололу зелень сир, добре розмішати і вбити сире яйце. Ще раз все перемішати. Посолити і поперчити за смаком.

Тісто розділити на дві частини. Першу розкачати завтовшки в 0,5 см і покласти на деко. На пласт тіста розкласти начинку. Другий шматок тіста так само тонко розкачати і накрити ним перший. Защипати краєчки пирога, намазати його сумішшю з молока і цукру (або збитим білком). Верхній пласт проколоти виделкою в декількох місцях і відправити пиріг у розігріту до 180 градусів духовку. Пекти приблизно 30-40 хвилин, поки не зарум'яниться.

Такий пиріг можна готувати і з ріпчастою цибулею. Виходить теж неймовірно смачно.

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