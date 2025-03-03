Пиріг з куркою та грибами: швидкий рецепт із листкового тіста

Аромат випічки, який наповнює кухню, ніжне листкове тісто, золотава скоринка, соковита начинка з курки, грибів та вершкового сиру, усе це про пиріг, який може стати ідеальним варіантом для сімейної вечері чи зустрічі з друзями.
Приготування цієї випічки займає мінімум часу, а результат перевершує всі очікування. На сторінці culinary_maker розповіли, як приготувати цей смачний пиріг із листкового тіста швидко та без зайвого клопоту.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 1 упаковка
- Куряче філе
- 200 г
- Гриби (шампіньйони чи лісові)
- 250 г
- Цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- Плавлений сирок
- 1 шт.
- Твердий сир
- 250 г
- Сіль
- Чорний мелений перець
- Свіжа зелень
- Яєчний жовток
- 1 шт.
Приготування:
- Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на середньому вогні до прозорості.
- Тим часом наріжте куряче філе невеликими шматочками, а гриби – пластинками чи кубиками.
- Додайте все це до цибулі на сковороду та тушкуйте, поки курка не змінить колір, а з грибів не випарується зайва волога.
- На завершення додайте до начинки плавлений сирок. Він зробить масу ніжною та додасть вершковий смак. Все ретельно перемішайте, доведіть смак сіллю та перцем, дайте трохи охолонути.
- Розкачайте листкове тісто на присипаній борошном поверхні. Якщо використовуєте готове заморожене тісто, заздалегідь дайте йому відтанути.
- Викладіть начинку рівним шаром, залиште вільні краї для з'єднання.
- Краї пирога змастіть яєчним жовтком – це допоможе скріпити тісто та додасть випічці красивого золотистого відтінку.
- Посипте верх тертим твердим сиром, який під час запікання утворить апетитну скоринку.
- Духовку розігрійте до 180°C. Поставте пиріг у гарячу духовку та випікайте протягом 20-25 хв, поки він не стане рум’яним і хрустким.
- Готовий пиріг дістаньте з духовки, посипте дрібно нарізаною зеленню та дайте йому трохи охолонути. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу.
Поради:
- Для ще насиченішого смаку можна додати до начинки трохи часнику чи вершків.
- Якщо хочете зробити пиріг дієтичнішим, використовуйте нежирний сир.
- Гриби можна замінити на обсмажений болгарський перець або цукіні для різноманіття смаку.
@culinary_maker Пиріг з листкового тіста, готується дуже швидко та просто - листкове тісто - 1 цибуля - куряче філе 200 г - гриби 250 г - 1 плавлений сирок - сіль, перець за смаком - 250 г твердого сиру - зелень - 1 жовток Цибулю нарізати дрібно та обсмажити, філе нарізати кубиком, гриби також, додати на пательню, в кінці додати плавлений сирок. Викласти начинку на тісто, бортики змастити жовтком, присипати натертим сиром. Випікати при 180 градусах 20-25 хвилин. Дістати з духовки та присипати зеленню. #пиріг #пирігрецепт #пирігзкуркоютагрибами #швидкийрецепт ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
Цей пиріг не тільки простий у приготуванні, а й універсальний. Його можна подавати як гарячим, так і холодним – він однаково смачний.
Ми також писали про те, як приготувати сендвіч із куркою.
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