Пиріг з куркою та грибами: швидкий рецепт із листкового тіста

Аромат випічки, який наповнює кухню, ніжне листкове тісто, золотава скоринка, соковита начинка з курки, грибів та вершкового сиру, усе це про пиріг, який може стати ідеальним варіантом для сімейної вечері чи зустрічі з друзями.

Приготування цієї випічки займає мінімум часу, а результат перевершує всі очікування. На сторінці culinary_maker розповіли, як приготувати цей смачний пиріг із листкового тіста швидко та без зайвого клопоту.

Інгредієнти Листкове тісто 1 упаковка Куряче філе 200 г Гриби (шампіньйони чи лісові) 250 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Плавлений сирок 1 шт. Твердий сир 250 г Сіль Чорний мелений перець Свіжа зелень Яєчний жовток 1 шт.

Приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на середньому вогні до прозорості. Тим часом наріжте куряче філе невеликими шматочками, а гриби – пластинками чи кубиками. Додайте все це до цибулі на сковороду та тушкуйте, поки курка не змінить колір, а з грибів не випарується зайва волога. На завершення додайте до начинки плавлений сирок. Він зробить масу ніжною та додасть вершковий смак. Все ретельно перемішайте, доведіть смак сіллю та перцем, дайте трохи охолонути. Розкачайте листкове тісто на присипаній борошном поверхні. Якщо використовуєте готове заморожене тісто, заздалегідь дайте йому відтанути. Викладіть начинку рівним шаром, залиште вільні краї для з'єднання. Краї пирога змастіть яєчним жовтком – це допоможе скріпити тісто та додасть випічці красивого золотистого відтінку. Посипте верх тертим твердим сиром, який під час запікання утворить апетитну скоринку. Духовку розігрійте до 180°C. Поставте пиріг у гарячу духовку та випікайте протягом 20-25 хв, поки він не стане рум’яним і хрустким. Готовий пиріг дістаньте з духовки, посипте дрібно нарізаною зеленню та дайте йому трохи охолонути. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Поради:

Для ще насиченішого смаку можна додати до начинки трохи часнику чи вершків.

Якщо хочете зробити пиріг дієтичнішим, використовуйте нежирний сир.

Гриби можна замінити на обсмажений болгарський перець або цукіні для різноманіття смаку.

#пирігрецепт #пирігзкуркоютагрибами #швидкийрецепт ♬ оригінальний звук - FIЇNKA @culinary_maker Пиріг з листкового тіста, готується дуже швидко та просто - листкове тісто - 1 цибуля - куряче філе 200 г - гриби 250 г - 1 плавлений сирок - сіль, перець за смаком - 250 г твердого сиру - зелень - 1 жовток ‍ Цибулю нарізати дрібно та обсмажити, філе нарізати кубиком, гриби також, додати на пательню, в кінці додати плавлений сирок. ‍ Викласти начинку на тісто, бортики змастити жовтком, присипати натертим сиром. Випікати при 180 градусах 20-25 хвилин. ‍ Дістати з духовки та присипати зеленню. #пиріг

Цей пиріг не тільки простий у приготуванні, а й універсальний. Його можна подавати як гарячим, так і холодним – він однаково смачний.

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