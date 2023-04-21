Пиріг з лаваша з курячим фаршем, грибами та сиром: рецепт, який не забере багато часу

Хрумка основа з лаваша, соковита начинка з курячого фаршу, грибів та ароматна заливка робить пиріг смачним та ситним.
Обов'язково додайте до заливки мускатний горіх і суміш перців. Пиріг виходить багатошаровим, ніби він виготовлений з листкового тіста, а насправді роль тіста на себе бере готовий лаваш.
Складники
- лаваш — 4 шт.;
- грудка куряча — 300 г;
- гриби печериці — 300 г;
- сир твердий — 200 г:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 1 склянка;
- олія;
- мускатний горіх (мелений) — 0, 25 г;
- суміш перців — 0,5 ч. л.;
- сіль.
Приготування
Цибулю наріжте невеликими кубиками, моркву натріть на тертці. Гриби наріжте брусками.
Курячі грудки подрібніть в блендері або пропустіть через м'ясорубку.
У сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і протушкуйте п'ять хвилин. Викладіть гриби до овочів, обсмажте п'ять хвилин.
Додайте до сковороди фарш, ретельно перемішайте м'ясні грудочки в однорідну масу. Посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх. Томіть на помірному вогні до готовності м'яса.
Для приготування заливки в мисці збийте злегка сметану, яйця і сіль. Сир натріть на великій тертці.
Форму для запікання змастіть олією і застеліть лавашем, зробіть високі борти. Наверх лаваша викладіть 1/3 начинки, трохи посипте сиром і полийте трьома ложками заливки.
Інші два листи лаваша обріжте під розміри форми, по черзі викладіть, змастіть начинкою і залийте заливкою.
Верх пирога акуратно накрийте цілісним шматком лаваша, сховайте під нього всі нерівності. Посипте сиром, полийте заливкою, що залишилася, і прикрасьте грибами.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Розріжте пиріг на шматочки і подайте до столу.
Поради
- Сметану використовуйте будь-які жирності, можна замінити вершками.
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