Пиріг з лососем і шпинатом: швидкий рецепт кіш Лорен на листковому тісті

Цей рецепт — справжня знахідка для всіх поціновувачів закусок, які поєднують у собі швидкість приготування, елегантний вигляд і вишуканий смак.
Не варто витрачати години на кухні, адже з готовим листковим тістом це стає надзвичайно просто. Результат — чудовий пиріг, який стане зіркою будь-якого столу, а як його приготувати розповіли на сторінці khrystyna_sklepkovych.
Інгредієнти
- Листкове бездріжджове тісто
- Сирий лосось
- 300 г
- Броколі
- 175 г
- Яйця
- 3 шт.
- Вершки
- 150 г
- Шпинат
- 2 ст. л
- Твердий сир (натертий)
- 100 г
- Тертий пармезан
- Сіль
- Перець
- Лимонний сік
Приготування
- Розморозьте тісто дотримуючись інструкцій на упаковці. Це дуже важливий крок, адже неправильно розморожене тісто може втратити свою шаруватість і хрумкість.
- Наріжте лосось кубиками, збризніть лимонним соком, додайте сіль, перемішайте та залиште у холодильнику.
- Броколі, якщо заморожене, відваріть у підсоленій киплячій воді близько 7 хвилин. Після цього перекладіть у холодну воду з льодом, щоб зберегти яскравий зелений колір.
- Розкладіть розморожене тісто у форму та зробіть низ і бортики пирога. Не розкачуйте його надто тонко та не притискайте — це збереже текстуру шарів.
- Проколіть тісто виделкою та поставте у розігріту до 180°C духовку на 15 хвилин.
- У мисці збийте яйця з вершками, шпинатом, сіллю, перцем і спеціями. Якщо використовуєте сир у заливці, краще натерти його окремо та посипати між шарами начинки.
- Дістаньте підпечену основу з духовки.
- Викладіть начинку: кубики лосося, броколі та натертий сир.
- Залийте все яєчно-вершковою сумішшю.
- Зверху щедро посипте тертим пармезаном.
- Поставте пиріг у духовку за тієї ж температури (180°C) на 45 хвилин. За 15 хвилин до кінця ввімкніть режим конвекції для рівномірного рум’янцю.
- Готовий пиріг залиште охолодитися приблизно 15 хвилин, щоб він стабілізувався та легко нарізався.
- Подавайте теплим, насолоджуючись кожним шматочком.
Поради:
- Для виразнішого смаку можна додати до заливки дрібку мускатного горіха.
- Замініть лосось на іншу червону рибу чи навіть морепродукти для нових смакових акцентів.
- Якщо у вас немає шпинату, можна використати подрібнений базилік або навіть петрушку.
Цей пиріг не тільки вражає своєю естетикою, але й тішить гармонійним поєднанням текстур і смаків. Готуйте із задоволенням і дивуйте своїх близьких.
Смачного!
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