Пиріг з лососем і шпинатом: швидкий рецепт кіш Лорен на листковому тісті

Цей рецепт — справжня знахідка для всіх поціновувачів закусок, які поєднують у собі швидкість приготування, елегантний вигляд і вишуканий смак.

Не варто витрачати години на кухні, адже з готовим листковим тістом це стає надзвичайно просто. Результат — чудовий пиріг, який стане зіркою будь-якого столу, а як його приготувати розповіли на сторінці khrystyna_sklepkovych.

Інгредієнти Листкове бездріжджове тісто Сирий лосось 300 г Броколі 175 г Яйця 3 шт. Вершки 150 г Шпинат 2 ст. л Твердий сир (натертий) 100 г Тертий пармезан Сіль Перець Лимонний сік

Приготування

Розморозьте тісто дотримуючись інструкцій на упаковці. Це дуже важливий крок, адже неправильно розморожене тісто може втратити свою шаруватість і хрумкість. Наріжте лосось кубиками, збризніть лимонним соком, додайте сіль, перемішайте та залиште у холодильнику. Броколі, якщо заморожене, відваріть у підсоленій киплячій воді близько 7 хвилин. Після цього перекладіть у холодну воду з льодом, щоб зберегти яскравий зелений колір. Розкладіть розморожене тісто у форму та зробіть низ і бортики пирога. Не розкачуйте його надто тонко та не притискайте — це збереже текстуру шарів. Проколіть тісто виделкою та поставте у розігріту до 180°C духовку на 15 хвилин. У мисці збийте яйця з вершками, шпинатом, сіллю, перцем і спеціями. Якщо використовуєте сир у заливці, краще натерти його окремо та посипати між шарами начинки. Дістаньте підпечену основу з духовки. Викладіть начинку: кубики лосося, броколі та натертий сир. Залийте все яєчно-вершковою сумішшю. Зверху щедро посипте тертим пармезаном. Поставте пиріг у духовку за тієї ж температури (180°C) на 45 хвилин. За 15 хвилин до кінця ввімкніть режим конвекції для рівномірного рум’янцю. Готовий пиріг залиште охолодитися приблизно 15 хвилин, щоб він стабілізувався та легко нарізався. Подавайте теплим, насолоджуючись кожним шматочком.

Поради:

Для виразнішого смаку можна додати до заливки дрібку мускатного горіха.

Замініть лосось на іншу червону рибу чи навіть морепродукти для нових смакових акцентів.

Якщо у вас немає шпинату, можна використати подрібнений базилік або навіть петрушку.

Цей пиріг не тільки вражає своєю естетикою, але й тішить гармонійним поєднанням текстур і смаків. Готуйте із задоволенням і дивуйте своїх близьких.

Смачного!

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