Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пиріг з лососем і шпинатом: швидкий рецепт кіш Лорен на листковому тісті

Пиріг з лососем і шпинатом: швидкий рецепт кіш Лорен на листковому тісті

Кіш Лорен / Фото: Associated Press

Цей рецепт — справжня знахідка для всіх поціновувачів закусок, які поєднують у собі швидкість приготування, елегантний вигляд і вишуканий смак. 

Не варто витрачати години на кухні, адже з готовим листковим тістом це стає надзвичайно просто. Результат — чудовий пиріг, який стане зіркою будь-якого столу, а як його приготувати розповіли на сторінці khrystyna_sklepkovych.

Інгредієнти

Листкове бездріжджове тісто
Сирий лосось
300 г
Броколі
175 г
Яйця
3 шт.
Вершки
150 г 
Шпинат
2 ст. л
Твердий сир (натертий)
100 г
Тертий пармезан 
Сіль
Перець
Лимонний сік 

 Приготування

  1. Розморозьте тісто дотримуючись інструкцій на упаковці. Це дуже важливий крок, адже неправильно розморожене тісто може втратити свою шаруватість і хрумкість.
  2. Наріжте лосось кубиками, збризніть лимонним соком, додайте сіль, перемішайте та залиште у холодильнику.
  3. Броколі, якщо заморожене, відваріть у підсоленій киплячій воді близько 7 хвилин. Після цього перекладіть у холодну воду з льодом, щоб зберегти яскравий зелений колір.
  4. Розкладіть розморожене тісто у форму та зробіть низ і бортики пирога. Не розкачуйте його надто тонко та не притискайте — це збереже текстуру шарів.
  5. Проколіть тісто виделкою та поставте у розігріту до 180°C духовку на 15 хвилин. 
  6. У мисці збийте яйця з вершками, шпинатом, сіллю, перцем і спеціями. Якщо використовуєте сир у заливці, краще натерти його окремо та посипати між шарами начинки.
  7. Дістаньте підпечену основу з духовки.
  8. Викладіть начинку: кубики лосося, броколі та натертий сир.
  9. Залийте все яєчно-вершковою сумішшю.
  10. Зверху щедро посипте тертим пармезаном.
  11. Поставте пиріг у духовку за тієї ж температури (180°C) на 45 хвилин. За 15 хвилин до кінця ввімкніть режим конвекції для рівномірного рум’янцю.
  12. Готовий пиріг залиште охолодитися приблизно 15 хвилин, щоб він стабілізувався та легко нарізався. 
  13. Подавайте теплим, насолоджуючись кожним шматочком.

Поради:

  • Для виразнішого смаку можна додати до заливки дрібку мускатного горіха.
  • Замініть лосось на іншу червону рибу чи навіть морепродукти для нових смакових акцентів.
  • Якщо у вас немає шпинату, можна використати подрібнений базилік або навіть петрушку.

Цей пиріг не тільки вражає своєю естетикою, але й тішить гармонійним поєднанням текстур і смаків. Готуйте із задоволенням і дивуйте своїх близьких.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати швидкий пиріг з куркою.

Читайте також:

Геть заїжджене олів'є! Топ найкращих новорічних рецептів від шеф-кухаря!

Геть заїжджене олів'є! Топ найкращих новорічних рецептів від шеф-кухаря!

Повʼязані теми:

Наступна публікація