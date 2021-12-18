Пиріг із м'ясом: простий та смачний рецепт

Іноді, щоб приготувати щось дуже смачне, не потрібно багато інгредієнтів та часу на приготування.

Коли родина збирається вдома на Різдво, хочеться потішити всіх смачненьким, але проводити весь вільний час на кухні - це не дуже вдала ідея. Тому саме на новорічні та різдвяні свята буде доречним приготовити пиріг з м'ясом. Це швидко, нескладно і дуже смачно. М'ясо може бути будь-яким, якщо є бажання це може бути навіть суміш різного м'яса з додаванням ліверу.

Інгредієнти для тіста:

смалець - 100 г

борошно - 200 г

яйце - 1 шт.

вино - 1-2 столових ложки

сіль

Інгредієнти для начинки:

молоте смажене м'ясо - 250 г

терта цибуля - 1 чайна ложка

олія або смалець - 1 столова ложка

сметана - 100 г

чорний перець

сіль

Приготування тіста:

1. Борошно перетерти зі смальцем та яйцем, додати вина, щіпку солі.

2. Добре вимішати та розділити на дві рівні половини.

3. Половину укласти пластом на змазаний жиром чи олією лист.

Приготування начинки:

1. Терту цибулю підрум'янюють на смальці або олії.

2. Цибулю додають до смаженого м'яса, додають туди сметану, сіль та перець.

Потім викладають м'ясо на лист тіста та накривають другою половиною тіста, Тісто зверху трохи намащують сметаною.

Випікають у духовці до рум'яної скоринки згори.

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