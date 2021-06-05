Пиріг з вишнями: рецепт простої літньої випічки

Подавайте таку випічку із теплим трав'яним чаєм.
Червень - час для випікання різноманітної смакоти із різних ягід. Однією із найпопулярніших страв у цей період є ароматні пироги. Ми пропонуємо вам спробувати рецепт ароматного та надзвичайно смачного пирога із свіжих вишень.
Інгредієнти:
- борошно - 400 г
- сметана - 300 г
- цукор - 200 г
- сода - 1 ч.л.
- вишні - 600 г
- цукрова пудра - 3 ст.л.
- вершкове масло
- пелюстки мигдалю
Приготування:
Частину сметани розітріть вінчиком із цукром.
Додайте у суміш соду і знову перемішайте.
Просійте борошно і потроху додаючи його до сметани із цукром замісіть еластичне тісто.
Круглу форму змастіть вершковим маслом.
Тісто розкатайте у корж, але його діаметр повинен бути трохи більшим ніж форма. Викладіть у форму так, щоб вийшов невеликий бортик.
Помийте та почистіть від кісточок вишні. Викладіть їх зверху на тісто рівним шаром та посипте цукром.
Якщо у вас залишилось тісто - тонко його розкачайте та наріжте смужками. Виклідть навхрест на вишні.
Випікайте пиріг у духовці розігрітій до 200 градусів протягом 40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
Дайте страві схолонути. Перед подаванням посипте цукровою пудрою та пелюстками мигдалю, полийте сметаною.
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