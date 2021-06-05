Пиріг з вишнями: рецепт простої літньої випічки

Подавайте таку випічку із теплим трав'яним чаєм.

Червень - час для випікання різноманітної смакоти із різних ягід. Однією із найпопулярніших страв у цей період є ароматні пироги. Ми пропонуємо вам спробувати рецепт ароматного та надзвичайно смачного пирога із свіжих вишень.

Інгредієнти:

борошно - 400 г

сметана - 300 г

цукор - 200 г

сода - 1 ч.л.

вишні - 600 г

цукрова пудра - 3 ст.л.

вершкове масло

пелюстки мигдалю

Приготування:

Частину сметани розітріть вінчиком із цукром.

Додайте у суміш соду і знову перемішайте.

Просійте борошно і потроху додаючи його до сметани із цукром замісіть еластичне тісто.

Круглу форму змастіть вершковим маслом.

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Тісто розкатайте у корж, але його діаметр повинен бути трохи більшим ніж форма. Викладіть у форму так, щоб вийшов невеликий бортик.

Помийте та почистіть від кісточок вишні. Викладіть їх зверху на тісто рівним шаром та посипте цукром.

Якщо у вас залишилось тісто - тонко його розкачайте та наріжте смужками. Виклідть навхрест на вишні.

Випікайте пиріг у духовці розігрітій до 200 градусів протягом 40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

Дайте страві схолонути. Перед подаванням посипте цукровою пудрою та пелюстками мигдалю, полийте сметаною.

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