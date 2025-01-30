Пиріг "Жульєн": рецепт французької кухні з тістом філо

Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання ніжної начинки та хрусткого тіста, пиріг "Жульєн" у тісті філо стане справжньою окрасою вашого столу. Легкий, ароматний та дуже апетитний, цей пиріг не залишить байдужими ні вас, ні ваших гостей.

Завдяки тонкому тісту філо пиріг виходить повітряним, а начинка з курки, грибів та сиру робить його особливо ніжним. Як саме приготувати цю страву показали на сторінці droboshevska_y.

Інгредієнти Куряче філе 600 г Цибуля 1 шт. Гриби (шампіньйони або печериці) 300 г Вершки 150 мл Твердий сир 100 г Яйце 1 шт. Молоко 50 мл Тісто філо Сіль Спеції Рослинна олія Насіння кунжуту або льону

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками та обсмажте на розігрітій пательні з додаванням невеликої кількості олії. Як тільки м'ясо набуде золотистого кольору, додайте нарізану дрібними кубиками цибулю. Коли цибуля стане прозорою, додайте у пательню подрібнені гриби. Все ретельно перемішуйте та обсмажуйте ще кілька хвилин, поки гриби не пустять сік і не зменшаться у розмірі. Додайте вершки, улюблені спеції та сіль до свого смаку. Тушкуйте все разом ще 5 хв на невеликому вогні, поки соус трохи загусне. Окремо у мисці змішайте яйце, молоко та дрібку солі. Збийте суміш виделкою чи вінчиком до однорідності. Візьміть форму для випікання та викладіть у неї перший лист тіста філо. За допомогою кулінарного пензлика змастіть його яєчно-молочною сумішшю. Зверху викладіть другий лист, знову змастіть і так повторюйте з усіма чотирма листами. Викладіть у форму підготовлену начинку рівномірним шаром. Зверху посипте тертим сиром, який під час запікання утворить апетитну рум'яну скоринку. Загорніть краї тіста, створіть красиву форму пирога. Для кращого склеювання кожен шар змастіть залишками яєчної суміші. За бажанням посипте зверху кунжутом або насінням льону. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пиріг 20-25 хв, поки він не стане золотистим і хрустким.

Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте йому трохи охолонути та наріжте порційними шматочками. Він чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. До нього можна подати свіжий зелений салат або соус із натурального йогурту з часником та зеленню.

Цей пиріг стане чудовим варіантом для сімейної вечері, святкового столу чи навіть легкого обіду. Він поєднує у собі ніжність начинки та ідеальну хрусткість тіста, створіть справжній кулінарний шедевр на власній кухні.

Смачного!

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