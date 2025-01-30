Пиріг "Жульєн": рецепт французької кухні з тістом філо

Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання ніжної начинки та хрусткого тіста, пиріг "Жульєн" у тісті філо стане справжньою окрасою вашого столу. Легкий, ароматний та дуже апетитний, цей пиріг не залишить байдужими ні вас, ні ваших гостей.
Завдяки тонкому тісту філо пиріг виходить повітряним, а начинка з курки, грибів та сиру робить його особливо ніжним. Як саме приготувати цю страву показали на сторінці droboshevska_y.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 600 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Гриби (шампіньйони або печериці)
- 300 г
- Вершки
- 150 мл
- Твердий сир
- 100 г
- Яйце
- 1 шт.
- Молоко
- 50 мл
- Тісто філо
- Сіль
- Спеції
- Рослинна олія
- Насіння кунжуту або льону
Приготування
- Куряче філе наріжте невеликими шматочками та обсмажте на розігрітій пательні з додаванням невеликої кількості олії. Як тільки м'ясо набуде золотистого кольору, додайте нарізану дрібними кубиками цибулю.
- Коли цибуля стане прозорою, додайте у пательню подрібнені гриби. Все ретельно перемішуйте та обсмажуйте ще кілька хвилин, поки гриби не пустять сік і не зменшаться у розмірі.
- Додайте вершки, улюблені спеції та сіль до свого смаку. Тушкуйте все разом ще 5 хв на невеликому вогні, поки соус трохи загусне.
- Окремо у мисці змішайте яйце, молоко та дрібку солі. Збийте суміш виделкою чи вінчиком до однорідності.
- Візьміть форму для випікання та викладіть у неї перший лист тіста філо. За допомогою кулінарного пензлика змастіть його яєчно-молочною сумішшю. Зверху викладіть другий лист, знову змастіть і так повторюйте з усіма чотирма листами.
- Викладіть у форму підготовлену начинку рівномірним шаром. Зверху посипте тертим сиром, який під час запікання утворить апетитну рум'яну скоринку.
- Загорніть краї тіста, створіть красиву форму пирога. Для кращого склеювання кожен шар змастіть залишками яєчної суміші. За бажанням посипте зверху кунжутом або насінням льону.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пиріг 20-25 хв, поки він не стане золотистим і хрустким.
Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте йому трохи охолонути та наріжте порційними шматочками. Він чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. До нього можна подати свіжий зелений салат або соус із натурального йогурту з часником та зеленню.
@droboshevska_y Пиріг Жульєн в тісті Філо ✨ Інгредієнти: Куряче філе - 600 гр; Цибуля - 1 шт; Гриби - 300 гр; Вершки - 150 мл; Твердий сир - 100 гр; Яйце - 1 шт; Молоко - 50 мл; Тісто Філо - 4 листа; Сіль | спеції. Приготування: Обсмажуємо нарізане куряче філе на рослинній олії. Згодом додаємо нарізану цибулю, а потім і порізані гриби.Додаємо спеції та вливаємо вершки, тушкуємо все разом ще 5 хвилин. Натираємо сир на тертці. Окремо з’єднуємо яйце, молоко та дрібку солі. Ретельно перемішуємо. В форму почергово викладаємо 4 листа тіста філо, змазуючи їх між собою яєчною сумішшю. Викладаємо начинку, зверху натертий сир і закриваємо пиріг краями тіста Філо, змазуючи їх між собою. Зверху посипаємо пиріг насінням і випікаємо його 20-25 хвилин при 180°. #огляд #foodtiktok #recipe #мукбанг #їжа #жульєн #тістофіло ♬ La vie en rose (Cover Edith Piaf) - 田东昱
Цей пиріг стане чудовим варіантом для сімейної вечері, святкового столу чи навіть легкого обіду. Він поєднує у собі ніжність начинки та ідеальну хрусткість тіста, створіть справжній кулінарний шедевр на власній кухні.
Смачного!
Ми також писали, як приготувати цибулевий пиріг.
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