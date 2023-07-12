Пиріг зі шпинатом та сиром із листкового тіста: рецепт корисної страви

Шпинат — один із найбільш поживних видів зелені. У цьому рецепті пирога шпинат не проходить термообробку, у начинку він іде сирим, разом із рештою зеленні.

Готується дуже просто. Розкатайте тісто, викладіть на дно форми. У середину покладіть начинку, згори накрийте тістом, защипніть краї, обмажте яйцем – і в духовку!

Складники

тісто листкове дріжджове – 500 г;

шпинат свіжий – 250 г;

сир "Фета" – 250 г;

яйця – 3 шт;

яйце – 1 шт (жовток для змащування пирога);

зелена цибуля, кріп – по пучку;

сіль;

олія;

борошно.

Приготування

Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.

Усю зелень добре промийте під проточною водою. У шпинату та кропу відріжте стебла. Зелень дрібно подрібніть, листя шпинату тонко наріжте.

Сир розімніть виделкою. У миску із сиром додайте зелень, шпинат. Вбийте яйця, посоліть. Добре перемішайте.

Тісто розділіть на дві частини. На робочу поверхню столу всипте трохи борошна. Розкайте тісто до розмірів дека. Змастіть олією деко і покладіть першу частину тіста, злегка піднявши краї, щоб вийшли борти. На тісто рівномірним шаром викладіть начинку зі шпинату та сиру. Накрийте другою частиною і добре защипіть краї.

У жовток додайте чайну ложку води, змастіть ним тісто і посипте кунжутом. У центрі пирога зробіть невеликий отвір для виходу пари.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 190 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

Поради

Пиріг добре нарізати коліщатком від піци.

Сир можна використовувати будь-який.

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