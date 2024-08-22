Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пиріжки з картоплею із лаваша: дуже швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
127 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
710
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Пиріжки з картоплею із лаваша: дуже швидкий рецепт

Пиріжки з картоплею із лаваша / Фото: Credits

Якщо ви дуже любите пиріжки з картоплею, а часу чи бажання морочитися з тістом обмаль, вас завжди врятує лаваш. А начинку для швидких пиріжків приготуйте заздалегідь.

Вам знадобляться лаваш, картопля, ріпчаста цибуля, яйце і сковорода. Подавайте ліниві пиріжки зі сметаною або соусом.

Інгредієнти

лаваш
1 шт.
картопля
4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
яйце куряче
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
  1. Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.
  2. Картоплю очистьте і вимийте. Наріжте на шматочки, залийте водою так, щоб вона трохи покрила картоплю. Варіть на середньому вогні від моменту закипання 20 хвилин. Потім воду злийте, картоплю розімніть у пюре, додайте обсмажену цибулю, кріп, сіль, чорний мелений перець. Перемішайте і залиште трохи охолонути.
  3. Лаваш наріжте на смужки. На кожну покладіть начинку і загорніть у конверт. Вмочіть у яйце та обсмажте на розпеченій сковороді з олією на середньому вогні до золотавого кольору.

Поради:

  • За бажанням додайте до картоплі зелень.

Читайте також:

Дуже простий сніданок! Мінімум інгредієнтів! Запечена яєчня в перці | Рецепти "Сніданку з 1+1"

Дуже простий сніданок! Мінімум інгредієнтів! Запечена яєчня в перці | Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація