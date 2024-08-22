Пиріжки з картоплею із лаваша: дуже швидкий рецепт

Якщо ви дуже любите пиріжки з картоплею, а часу чи бажання морочитися з тістом обмаль, вас завжди врятує лаваш. А начинку для швидких пиріжків приготуйте заздалегідь.
Вам знадобляться лаваш, картопля, ріпчаста цибуля, яйце і сковорода. Подавайте ліниві пиріжки зі сметаною або соусом.
Інгредієнти
- лаваш
- 1 шт.
- картопля
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.
- Картоплю очистьте і вимийте. Наріжте на шматочки, залийте водою так, щоб вона трохи покрила картоплю. Варіть на середньому вогні від моменту закипання 20 хвилин. Потім воду злийте, картоплю розімніть у пюре, додайте обсмажену цибулю, кріп, сіль, чорний мелений перець. Перемішайте і залиште трохи охолонути.
- Лаваш наріжте на смужки. На кожну покладіть начинку і загорніть у конверт. Вмочіть у яйце та обсмажте на розпеченій сковороді з олією на середньому вогні до золотавого кольору.
Поради:
- За бажанням додайте до картоплі зелень.
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