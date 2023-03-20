Пиріжки з солодким щавлем: рецепт від Андрія Величка

Щавель, мабуть, головна перша зелень ранньої весни. Так, одразу виникає картинка: зелений борщ зі щавлем, зеленою цибулею та кропивою, розповідає шеф-кухар.
Але є ще один рецепт, у якому звичний нам кислий щавель розкривається зовсім по-іншому. Вся річ у тому, що за рахунок додавання до нього цукру можна отримати чудовий баланс солодкого та кисло-терпкого.
І ще момент щодо начинки. У рецепті ви знайдете пораду, яка дозволить вам зберегти всю начинку всередині пиріжків, і під час обсмажування нічого не витікатиме на сковороду в розпечену олію.
Інгредієнти
Для тіста:
- 3 склянки борошна;
- 1 яйце;
- 1 склянка кислого молока;
- 1 ч. ложка солі;
- 1 ст. ложка цукру;
- 1/2 ч. ложки соди;
- 1 ст. ложка олії.
Для начинки:
- 4 пучки щавлю;
- 5 ст. ложок цукру;
- 1 ст. ложка картопляного крохмалю.
- рослинна олія для розкочування тіста та обсмажування пиріжків.
Крок 1
Для початку необхідно замісити тісто. Ідеально, якщо вам вдасться використовувати справжній домашній кефір, або кисле молоко, як заведено у нас говорити. Але якщо ні, то магазинний 2,5% варіант підійде.
Просіюємо борошно пшеничне (так, це важливо), робимо в центрі заглиблення, в яке вливаємо кисле молоко, олію, вбиваємо яйце і додаємо сіль, цукор і соду. За допомогою вилки розмішуємо всі інгредієнти до однорідності, а тільки після цього потроху змішуємо з борошном.
Починаємо вилкою, потім продовжуємо місити тісто руками. У результаті воно має вийти не надто тугим - як на вареники, навіть трохи м'якше. Під час натискання тісто піднімається знову. Регулювати його твердість можна борошном або кефіром, але муки краще недокласти, ніж перекласти. Тепер настав час обернути тісто в харчову плівку і дати йому з півгодини відпочити. Тим часом займемося начинкою.
Крок 2
Щавель промити і дати обсохнути. Після цього дрібно нарубати гострим (це теж важливо) ножем і змішати з цукром і картопляним крохмалем.
Саме додавання крохмалю в начинку дозволить не розтікатися рідини із розтопленого цукру та соку зелені. Кількість цукру, вказана в рецепті, можна змінювати на свій смак. Тепер начинка готова, тісто теж – воно стало м'якшим, еластичнішим і з ним набагато легше працювати. Час приступати до приготування пиріжків.
Крок 3
З тіста слід сформувати ковбаску діаметром 3-4 см і нарізати на шайби товщиною 1,5-2 см по 50-60 г. По суті, їхня вага і визначить розмір наших пиріжків. Тому, якщо хочеться, можна приготувати великі чи зовсім дрібні на ваш смак. Наприклад, у Бесарабії вважається – чим краща господиня, тим дрібніше у неї пиріжки. Але саме ці пиріжки я пам‘ятаю завжди були великого розміру.
Змащуємо робочу поверхню рослинною олією і розкочуємо тісто до товщини 2-3 мм, намагаючись отримати рівне коло.
Краї змащуємо водою (так краще склеїться тісто), у центр викладаємо начинку, але тут важливо без фанатизму. Защипуємо краї так, щоб вся начинка сховалася. Формуємо пиріжок - притискаємо його таким чином, щоб місце защипа виявилося посередині. Тепер настав час смажити.
Крок 4
На сковороду наливаємо олію для смаження (рафіновану) і розігріваємо її. Викладаємо пиріжки та обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін. Тісто почне трохи пузиритися і буквально за півтори-дві хвилини стане приємного золотистого кольору. Тепер – на серветку чи паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. І ось ви за крок від смачних весняних пиріжків.
Наприкінці я рекомендую зовсім трохи посипати готові пиріжки цукровою пудрою – це просто смакота!
Смачного! Готуйте з любов‘ю.
Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.
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