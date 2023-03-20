Пиріжки з солодким щавлем: рецепт від Андрія Величка

Але є ще один рецепт, у якому звичний нам кислий щавель розкривається зовсім по-іншому. Вся річ у тому, що за рахунок додавання до нього цукру можна отримати чудовий баланс солодкого та кисло-терпкого.

І ще момент щодо начинки. У рецепті ви знайдете пораду, яка дозволить вам зберегти всю начинку всередині пиріжків, і під час обсмажування нічого не витікатиме на сковороду в розпечену олію.

Інгредієнти

Для тіста:

3 склянки борошна;

1 яйце;

1 склянка кислого молока;

1 ч. ложка солі;

1 ст. ложка цукру;

1/2 ч. ложки соди;

1 ст. ложка олії.

Для начинки:

4 пучки щавлю;

5 ст. ложок цукру;

1 ст. ложка картопляного крохмалю.

рослинна олія для розкочування тіста та обсмажування пиріжків.

Крок 1

Для початку необхідно замісити тісто. Ідеально, якщо вам вдасться використовувати справжній домашній кефір, або кисле молоко, як заведено у нас говорити. Але якщо ні, то магазинний 2,5% варіант підійде.

Просіюємо борошно пшеничне (так, це важливо), робимо в центрі заглиблення, в яке вливаємо кисле молоко, олію, вбиваємо яйце і додаємо сіль, цукор і соду. За допомогою вилки розмішуємо всі інгредієнти до однорідності, а тільки після цього потроху змішуємо з борошном.

Фото: Facebook Андрія Величка

Починаємо вилкою, потім продовжуємо місити тісто руками. У результаті воно має вийти не надто тугим - як на вареники, навіть трохи м'якше. Під час натискання тісто піднімається знову. Регулювати його твердість можна борошном або кефіром, але муки краще недокласти, ніж перекласти. Тепер настав час обернути тісто в харчову плівку і дати йому з півгодини відпочити. Тим часом займемося начинкою.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 2

Щавель промити і дати обсохнути. Після цього дрібно нарубати гострим (це теж важливо) ножем і змішати з цукром і картопляним крохмалем.

Фото: Facebook Андрія Величка

Фото: Facebook Андрія Величка

Саме додавання крохмалю в начинку дозволить не розтікатися рідини із розтопленого цукру та соку зелені. Кількість цукру, вказана в рецепті, можна змінювати на свій смак. Тепер начинка готова, тісто теж – воно стало м'якшим, еластичнішим і з ним набагато легше працювати. Час приступати до приготування пиріжків.

Крок 3

З тіста слід сформувати ковбаску діаметром 3-4 см і нарізати на шайби товщиною 1,5-2 см по 50-60 г. По суті, їхня вага і визначить розмір наших пиріжків. Тому, якщо хочеться, можна приготувати великі чи зовсім дрібні на ваш смак. Наприклад, у Бесарабії вважається – чим краща господиня, тим дрібніше у неї пиріжки. Але саме ці пиріжки я пам‘ятаю завжди були великого розміру.

Змащуємо робочу поверхню рослинною олією і розкочуємо тісто до товщини 2-3 мм, намагаючись отримати рівне коло.

Фото: Facebook Андрія Величка

Краї змащуємо водою (так краще склеїться тісто), у центр викладаємо начинку, але тут важливо без фанатизму. Защипуємо краї так, щоб вся начинка сховалася. Формуємо пиріжок - притискаємо його таким чином, щоб місце защипа виявилося посередині. Тепер настав час смажити.

Фото: Facebook Андрія Величка

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 4

На сковороду наливаємо олію для смаження (рафіновану) і розігріваємо її. Викладаємо пиріжки та обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін. Тісто почне трохи пузиритися і буквально за півтори-дві хвилини стане приємного золотистого кольору. Тепер – на серветку чи паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. І ось ви за крок від смачних весняних пиріжків.

Фото: Facebook Андрія Величка

Наприкінці я рекомендую зовсім трохи посипати готові пиріжки цукровою пудрою – це просто смакота!

Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного! Готуйте з любов‘ю.

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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