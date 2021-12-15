Пишна плетінка - пісна булочка без яєць та молока

Ця випічка вважається стравою німецької кухні.

Hefezopf в перекладі з німецької - "дріжджова коса", адже формою булочка нагадує косу або пшеничний колос. Здобну плетінку готують, як правило, з дріжджів, молока, яєць та борошна, проте не менш поширені й пісні рецепти.

Інгредієнти:

Опара:

250 г пшеничного борошна

250 мл води

5 г пресованих дріжджів

Тісто:

Опара:

250 г пшеничного борошна

4 ст. л. цукру

2 ст. л. олії

2 ч. л. ванільного цукру

1 ч. л. солі

Додатково:

2 ст. л. води

1 ч. л. цукру

1/2 ч. л. маку

Час приготування: 7 годин

Приготування покроково:

1. Свіжі дріжджі заливаємо теплою водою та залишаємо на 7-10 хвилин, щоб вони активізувалися. Потім додаємо 250 г просіяного борошна і добре перемішуємо. Накриваємо опару рушником і залишаємо в теплому місці на 3,5-4 години.

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2. Маса збільшиться в кілька разів. До опари додаємо олію, сіль, цукровий пісок і ванільний цукор. Гарно перемішуємо. Просіваємо 250 г борошна і замішуємо пружне еластичне тісто. Вимішуємо руками близько 10 хвилин. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на півтори-дві години. Кожні пів години обминаємо тісто, щоб воно краще підходило, а готова плетінка вийшла більш повітряною.

3. Викладаємо тісто на стіл. Ділимо його на три рівні частини і формуємо з кожного шматочка джгут. Тісто можна розкачати качалкою, а потім згорнути трубочкою. З трьох джгутів складаємо косичку. Робіть це не туго, оскільки тісто підійде і в процесі випікання плетінка розірветься. Добре защипуємо краї та підвертаємо вниз. Накриваємо рушником і залишаємо ще на 30-40 хвилин.

4. Воду змішуємо з цукром, змащуємо булочку зверху і посипаємо маком. Випікаємо 25 хвилин за температури 200°C.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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