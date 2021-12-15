Пишна плетінка - пісна булочка без яєць та молока

Ця випічка вважається стравою німецької кухні.
Hefezopf в перекладі з німецької - "дріжджова коса", адже формою булочка нагадує косу або пшеничний колос. Здобну плетінку готують, як правило, з дріжджів, молока, яєць та борошна, проте не менш поширені й пісні рецепти.
Інгредієнти:
Опара:
- 250 г пшеничного борошна
- 250 мл води
- 5 г пресованих дріжджів
Тісто:
Опара:
- 250 г пшеничного борошна
- 4 ст. л. цукру
- 2 ст. л. олії
- 2 ч. л. ванільного цукру
- 1 ч. л. солі
Додатково:
- 2 ст. л. води
- 1 ч. л. цукру
- 1/2 ч. л. маку
Час приготування: 7 годин
Приготування покроково:
1. Свіжі дріжджі заливаємо теплою водою та залишаємо на 7-10 хвилин, щоб вони активізувалися. Потім додаємо 250 г просіяного борошна і добре перемішуємо. Накриваємо опару рушником і залишаємо в теплому місці на 3,5-4 години.
2. Маса збільшиться в кілька разів. До опари додаємо олію, сіль, цукровий пісок і ванільний цукор. Гарно перемішуємо. Просіваємо 250 г борошна і замішуємо пружне еластичне тісто. Вимішуємо руками близько 10 хвилин. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на півтори-дві години. Кожні пів години обминаємо тісто, щоб воно краще підходило, а готова плетінка вийшла більш повітряною.
3. Викладаємо тісто на стіл. Ділимо його на три рівні частини і формуємо з кожного шматочка джгут. Тісто можна розкачати качалкою, а потім згорнути трубочкою. З трьох джгутів складаємо косичку. Робіть це не туго, оскільки тісто підійде і в процесі випікання плетінка розірветься. Добре защипуємо краї та підвертаємо вниз. Накриваємо рушником і залишаємо ще на 30-40 хвилин.
4. Воду змішуємо з цукром, змащуємо булочку зверху і посипаємо маком. Випікаємо 25 хвилин за температури 200°C.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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