Пишні оладки на кефірі: швидкий рецепт

З кефіру можна приготувати повітряні й ніжні оладки. Подавайте їх зі сметаною, медом або згущеним молоком. Усі інгредієнти обов'язково використовуйте кімнатної температури. Такі оладки готуються за 20 хвилин, а сподобаються як дітям, так і дорослим.
Інгредієнти
- борошно
- 300 г
- кефір 2,5%
- 400 мл
- яйце
- 1 шт.
- сода
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- олія для смаження
- До теплого, трохи підігрітого кефіру додайте соду і збийте віничком. Потім до цієї маси додайте яйце, цукор, сіль і знову збийте. Всипте просіяне борошно. Перемішайте. Залиште тісто постояти 15 хвилин.
- На розігрітій сковороді з олією на середньому вогні обсмажте оладки з обох боків 2-3 хвилини до золотавої скоринки. Тісто обережно викладайте на сковороду столовою ложкою, набираючи його від краю (не перемішуйте).
Поради:
- Кефір використовуйте будь-якої жирності.
Читайте також:
- Пампушки з часником: простий рецепт
- Тост з авокадо та яйцем: корисний рецепт
- Сирні пиріжки: смачний і швидкий рецепт