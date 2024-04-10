Пишні оладки на кефірі: швидкий рецепт

З кефіру можна приготувати повітряні й ніжні оладки. Подавайте їх зі сметаною, медом або згущеним молоком. Усі інгредієнти обов'язково використовуйте кімнатної температури. Такі оладки готуються за 20 хвилин, а сподобаються як дітям, так і дорослим.