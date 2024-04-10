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Пишні оладки на кефірі: швидкий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
231 ккал
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
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Пишні оладки на кефірі: швидкий рецепт

Пышные оладьи на кефире / Фото: Credits

З кефіру можна приготувати повітряні й ніжні оладки. Подавайте їх зі сметаною, медом або згущеним молоком. Усі інгредієнти обов'язково використовуйте кімнатної температури. Такі оладки готуються за 20 хвилин, а сподобаються як дітям, так і дорослим.

Інгредієнти

борошно
300 г
кефір 2,5%
400 мл
яйце
1 шт.
сода
0,5 ч. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
олія для смаження
  1. До теплого, трохи підігрітого кефіру додайте соду і збийте віничком. Потім до цієї маси додайте яйце, цукор, сіль і знову збийте. Всипте просіяне борошно. Перемішайте. Залиште тісто постояти 15 хвилин.
  2. На розігрітій сковороді з олією на середньому вогні обсмажте оладки з обох боків 2-3 хвилини до золотавої скоринки. Тісто обережно викладайте на сковороду столовою ложкою, набираючи його від краю (не перемішуйте).

Поради:

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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