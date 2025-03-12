Пісні капустяні котлети: рецепт корисної страви

Приготуйте соковиті, з апетитною рум'яною скоринкою котлети з капусти, без м'яса та яєць.
Вам знадобляться звичайні бюджетні продукти: капуста, манна крупа, часник, зелень та приправи. Подавайте капустяні котлети зі сметаною або з улюбленим соусом.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 700 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- манна крупа
- 6 ст. л.
- зелень кропу
- 50 г
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- панірувальні сухарі
- олія
- Капусту очистіть, розріжте кілька частин. Відваріть у підсоленій воді, від моменту закипання 8-10 хвилин, і відкиньте на друшляк. Подрібніть у блендері та відіжміть зайву рідину.
- Цибулю та часник очистіть. Цибулю натріть на дрібну тертку, часник видавіть через прес.
- Зелень промийте і подрібніть.
- Капусту викладіть у миску, додайте цибулю, часник, кріп, паприку, чорний мелений перець, сіль, манну крупу і перемішайте.
- Сформуйте з цієї маси котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні до золотистої скоринки.
Поради:
- Котлети можна смажити без панірувальних сухарів.
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