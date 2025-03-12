Пісні капустяні котлети: рецепт корисної страви

Приготуйте соковиті, з апетитною рум'яною скоринкою котлети з капусти, без м'яса та яєць.

Вам знадобляться звичайні бюджетні продукти: капуста, манна крупа, часник, зелень та приправи. Подавайте капустяні котлети зі сметаною або з улюбленим соусом.

Інгредієнти капуста білокачанна 700 г цибуля ріпчаста 1 шт. часник 2 зубчики манна крупа 6 ст. л. зелень кропу 50 г паприка мелена 1 ч. л. перець чорний мелений сіль панірувальні сухарі олія

Капусту очистіть, розріжте кілька частин. Відваріть у підсоленій воді, від моменту закипання 8-10 хвилин, і відкиньте на друшляк. Подрібніть у блендері та відіжміть зайву рідину. Цибулю та часник очистіть. Цибулю натріть на дрібну тертку, часник видавіть через прес. Зелень промийте і подрібніть. Капусту викладіть у миску, додайте цибулю, часник, кріп, паприку, чорний мелений перець, сіль, манну крупу і перемішайте. Сформуйте з цієї маси котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні до золотистої скоринки.

Поради:

Котлети можна смажити без панірувальних сухарів.

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