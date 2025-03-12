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Пісні капустяні котлети: рецепт корисної страви

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
104 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
188
Час на прочитання
1 хв
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Пісні капустяні котлети: рецепт корисної страви

Пісні капустяні котлети / Фото: Credits

Приготуйте соковиті, з апетитною рум'яною скоринкою котлети з капусти, без м'яса та яєць.

Вам знадобляться звичайні бюджетні продукти: капуста, манна крупа, часник, зелень та приправи. Подавайте капустяні котлети зі сметаною або з улюбленим соусом.

Інгредієнти

капуста білокачанна
700 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
манна крупа
6 ст. л.
зелень кропу
50 г
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
панірувальні сухарі
олія
  1. Капусту очистіть, розріжте кілька частин. Відваріть у підсоленій воді, від моменту закипання 8-10 хвилин, і відкиньте на друшляк. Подрібніть у блендері та відіжміть зайву рідину.
  2. Цибулю та часник очистіть. Цибулю натріть на дрібну тертку, часник видавіть через прес.
  3. Зелень промийте і подрібніть.
  4. Капусту викладіть у миску, додайте цибулю, часник, кріп, паприку, чорний мелений перець, сіль, манну крупу і перемішайте.
  5. Сформуйте з цієї маси котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні до золотистої скоринки.

Поради:

  • Котлети можна смажити без панірувальних сухарів.

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