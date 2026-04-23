Пісні пуцлики instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Українська кухня багата на страви, які передаються з покоління у покоління без точних грамів, але з великою любов’ю. Пуцогалушки чи як їх іще називають пуцлики — одна з таких. Їх готують із доступних продуктів, а саме картоплі, борошна та простих додатків на кшталт горіхів і цукру.

Фудблогерка Мирослава Пекарюк разом із Діаною Михайловою показали, як легко повернути цей смак у сучасну кухню, без зайвих складнощів.

Інгредієнти картопляне пюре 300 г борошно 150–170 г сіль мелені горіхи 300 г цукор 3–5 ст. л

Приготування

Починається все з основи — картоплі. Її очищаємо, миємо та відварюємо у підсоленій воді до м’якості. Ще гарячу картоплю перетворюємо на пюре, а потім даємо йому повністю охолонути, це важливо для правильної текстури тіста. До холодного пюре додаємо борошно та замішуємо м’яке, еластичне тісто. Воно має бути ніжним, але не липнути до рук. Далі йде формування. Тісто поділіть на кілька частин, скачайте у «ковбаски» та відщипніть або наріжте на невеликі шматочки, майбутні галушки. Опустіть їх у киплячу підсолену воду. Як тільки галушки спливуть, варіть ще приблизно 5 хв, цього достатньо, щоб вони стали ніжними та готовими. Готові пуцлики викладіть на тарілку та щедро посипте меленими горіхами та цукром.

Пуцлики — доказ того, що кулінарна магія не потребує складних технік або дорогих продуктів. Іноді достатньо картоплі, жмені борошна та правильної атмосфери.