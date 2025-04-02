Пісні вертути з капустою: рецепт української випічки

Пісні вертути з капустою / © Credits

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У піст або просто для різноманіття раціону варто спробувати вертути з капустою. Це смачна, корисна та водночас дуже проста страва, яка стане чудовою альтернативою магазинній випічці. А про її рецепт та тонкощі приготування розповіли на сторінці bude_smachno_razom.

Вертута — це рулет зі звичайного чи пісного тіста, який скручується у формі спіралі. По суті, це різновид штруделя, але у східноєвропейському виконанні. Найчастіше вертути готують із солоною начинкою: капустою, картоплею, грибами, зеленою цибулею. Проте існують і солодкі варіанти — з яблуками, маком, горіхами чи повидлом.

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно 500 г

Тепла вода 180 мл

Сіль ½ ч. л

Олія 6 ст. л

Для начинки:

Капуста білокачанна 500 г

Цибуля 1 шт.

Морква (за бажанням) 1 шт.

Олія 2 ст. л

Сіль

Перець

Кунжут

Приготування

У глибоку миску просійте борошно, додайте сіль і перемішайте. У центрі зробіть заглиблення, влийте теплу воду та олію. Почніть вимішувати ложкою, а потім руками. Важливо, щоб тісто стало м’яким, еластичним, але не липким. Накрийте його рушником і залиште відпочити на 30 хв. Капусту нашаткуйте тонкими смужками, цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на тертці. Розігрійте олію на пательні, додайте цибулю, трохи обсмажте, потім покладіть моркву та капусту. Посоліть, поперчіть та тушкуйте на середньому вогні до м’якості, 15-20 хв. Начинку охолодіть перед використанням. Тісто поділіть на 3 або 8 рівних частин (залежно від бажаного розміру випічки). Змастіть руки олією та розкачайте кожен шматочок у дуже тонкий пласт. Викладіть начинку рівномірним шаром і скрутіть рулетом. Потім рулет зверніть спіраллю («равликом») і викладіть на деко з пергаментом. Випікайте за 180°C у розігрітій духовці 45-50 хв. Коли вертути стануть рум’яними, вийміть їх із духовки та дайте трохи охолонути.

Поради:

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Щоб тісто було ніжним і хрустким, дайте йому час відпочити перед розкачуванням.

Для насиченішого смаку до капустяної начинки можна додати гриби чи сушений кріп.

Перед подачею змастіть вертути соусом із часнику, зелені та олії — це додасть пікантності та аромату.

Вертути — це випічка, яка залишається актуальною навіть у сучасному ритмі життя. Вони чудово підходять для сімейного обіду, пісного столу чи перекусу у дорогу. Крім того, їх можна заморожувати та розігрівати, коли немає часу на приготування.

Спробуйте приготувати вертути за цим рецептом — і вони стануть улюбленою стравою у вашому домі.

Смачного!