Пісний салат із маринованими печерицями: простий рецепт

Для цього овочевого салату знадобиться такий набір продуктів: відварена картопля, мариновані гриби, солоні огірки та консервований горошок.
Усі інгредієнти салату відмінно поєднуються між собою.
Складники
- картопля – 6 шт.;
- солоні огірки – 4 шт.;
- горошок консервований – 200 г;
- мариновані печериці – 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- чорний перець мелений;
- сіль;
- оливкова олія – для заправки;
- зелень.
Приготування
Вимиту картоплю відваріть до готовності. Остудіть, очистіть.
Наріжте кубиками картоплю, гриби, огірки та цибулю. Додайте до нарізаних овочів горошок, сіль, перець, оливкову олію. Перемішайте.
Посипте салат зеленню.
Поради
- Горошок можна замінити квасолею.
- Оливкову олію можна замінити соняшниковою.
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