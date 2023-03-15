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Пісний салат із маринованими печерицями: простий рецепт

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
794
Час на прочитання
1 хв
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Пісний салат із маринованими печерицями: простий рецепт

Фото: Credits

Для цього овочевого салату знадобиться такий набір продуктів: відварена картопля, мариновані гриби, солоні огірки та консервований горошок.

Усі інгредієнти салату відмінно поєднуються між собою.

Складники

  • картопля – 6 шт.;
  • солоні огірки – 4 шт.;
  • горошок консервований – 200 г;
  • мариновані печериці – 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • чорний перець мелений;
  • сіль;
  • оливкова олія – для заправки;
  • зелень.

Приготування

Вимиту картоплю відваріть до готовності. Остудіть, очистіть.

Наріжте кубиками картоплю, гриби, огірки та цибулю. Додайте до нарізаних овочів горошок, сіль, перець, оливкову олію. Перемішайте.

Посипте салат зеленню.

Поради

  • Горошок можна замінити квасолею.
  • Оливкову олію можна замінити соняшниковою.

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Дата публікації
Перегляди
794
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