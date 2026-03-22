Пісний яблучний пиріг: рецепт корисної випічки
Простий рецепт смачного пирога з яблучною начинкою без яєць, молока і вершкового масла.
Це чудовий варіант для тих, хто дотримується посту або правильного харчування. Випічка виходить м’якою, в міру солодкою і вологою.
Інгредієнти
Для тіста:
борошно пшеничне — 250 г
цукор — 1 ст. л.
олія — 120 мл
вода холодна — 5 ст. л.
сіль — щіпка
Для начинки:
яблука — 500 г
цукор — 80 г
крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л. (без верху)
сік лимонний — 1 ст. л.
кориця мелена — 0,5 ч. л.
пудра цукрова
Приготування
Змішайте просіяне борошно, цукор, сіль, додайте олію і розітріть суміш виделкою до крихти. Поступово влийте холодну воду, перемішайте та замісіть м’яке, не липке тісто. Розділіть на дві частини, загорніть кожну в плівку та покладіть до холодильника на 30–60 хвилин.
Помийте яблука, видаліть серцевину, наріжте тонкими скибочками, збризніть лимонним соком, посипте цукром, корицею, крохмалем, перемішайте і залиште на 5–10 хвилин.
Розкачайте одну частину тіста в пласт і викладіть до форми для випікання, формуючи бортики. Потім рівномірно розподіліть начинку, накрийте другим шаром тіста, защипніть краї та зробіть невеликий отвір всередині пирога.
Випікайте в заздалегідь розігрітій 180 градусів духовці 45–50 хвилин до золотистої скоринки. Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути, посипте цукровою пудрою і подайте до столу.
Поради:
Крохмаль використовуйте будь-який.