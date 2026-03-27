- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 1 хв
Пісний квасолевий суп: рецепт поживної страви з простих продуктів
Ситний пісний квасолевий суп виручить вас під час посту. Незважаючи на відсутність м’яса, страва виходить дуже поживною.
Для приготування вам знадобляться доступні продукти і всього лише 20 хвилин часу.
Інгредієнти
- квасоля консервована
- банка (450 г)
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода
- 1,8 л
- лавровий лист
- 1 шт.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (петрушка, кріп)
-
Картоплю, моркву, цибулю очистьте, помийте.
Картоплю наріжте на середні кубики.
Моркву натріть на велику тертку.
Цибулю наріжте на дрібні кубики.
Зелень подрібніть.
Квасолю відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою.
У каструлю влийте воду, викладіть картоплю і варіть з моменту закипання 10 хвилин.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м’якості, потім моркву, обсмажте три хвилини, томатну пасту, перемішайте, обсмажте ще 2 хвилини, влийте трохи води, додайте лавровий лист, перець чорний мелений, сіль і протушкуйте 5-7 хвилин.
Викладіть обсмажені овочі в каструлю з картоплею. Доведіть суп до кипіння, зніміть з вогню, розлийте по тарілках і посипте зеленню.
Поради:
Квасолю використовуйте будь-яку, якщо суху, тоді замочіть її на ніч.