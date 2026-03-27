Рецепти
150
1 хв

Пісний квасолевий суп: рецепт поживної страви з простих продуктів

Ситний пісний квасолевий суп виручить вас під час посту. Незважаючи на відсутність м’яса, страва виходить дуже поживною.

Катерина Труш
30 хвилин
58 ккал
Для приготування вам знадобляться доступні продукти і всього лише 20 хвилин часу.

Інгредієнти

квасоля консервована
банка (450 г)
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
вода
1,8 л
лавровий лист
1 шт.
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)

  1. Картоплю, моркву, цибулю очистьте, помийте.

  2. Картоплю наріжте на середні кубики.

  3. Моркву натріть на велику тертку.

  4. Цибулю наріжте на дрібні кубики.

  5. Зелень подрібніть.

  6. Квасолю відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою.

  7. У каструлю влийте воду, викладіть картоплю і варіть з моменту закипання 10 хвилин.

  8. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м’якості, потім моркву, обсмажте три хвилини, томатну пасту, перемішайте, обсмажте ще 2 хвилини, влийте трохи води, додайте лавровий лист, перець чорний мелений, сіль і протушкуйте 5-7 хвилин.

  9. Викладіть обсмажені овочі в каструлю з картоплею. Доведіть суп до кипіння, зніміть з вогню, розлийте по тарілках і посипте зеленню.

Поради:

  • Квасолю використовуйте будь-яку, якщо суху, тоді замочіть її на ніч.

