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Пісочне кільце з арахісом - рецепт смачної випічки

Пісочне кільце з арахісом - рецепт смачної випічки

фото: Bene Gusto

З пісочного тіста готують різні види печива, а також використовують як основу для приготування фруктових пирогів та кішів. Працювати з ним доволі легко.

Одним із найвідоміших десертів з пісочного тіста стало кільце з арахісом. Особливий присмак "земляного" горіха доповнює ніжний розсипчастий коржик, який смакує хоч із чаєм, хоч із кавою або молоком.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 400 г борошна
  • 200 г вершкового масла 72%
  • 130 г арахісу
  • 100 г цукру
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 1/2 ч. л. розпушувача
  • дрібка солі

Час приготування: 2 години

Покроковий рецепт:

1. Для приготування пісочного кільця арахіс варто заздалегідь підсушити в духовці або підсмажити на пательні.

2. Розм'якшене вершкове масло перетираємо з цукровим піском і ванільним цукром за допомогою міксера. Коли маса посвітлішає, вбиваємо яйце і гарно перемішуємо.

3. У масу просіваємо борошно з розпушувачем і додаємо сіль. За допомогою лопатки перемішуємо всі інгредієнти, продовжуємо замішувати руками і формуємо кулю. Готове тісто загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на одну годину.

4. Розкачуємо тісто качалкою в пласт товщиною близько 7 мм. Вирізаємо коло діаметром 10 см, а всередині робимо отвір меншого діаметру, щоб вийшло кільце.

5. Кільце з тіста згори змащуємо яєчним жовтком і укладаємо липким боком у ємність з рубаним арахісом. Трохи притискаємо, щоб він прилип до печива.

6. Готові пісочні кільця викладаємо на деко і випікаємо 15 хвилин за температури 190°C. Орієнтуйтеся на колір печива. Жовток повинен запектися і потемнішати, в той час, як арахіс набуде золотавого кольору.

Смачного!

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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