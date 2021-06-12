Пісочне кільце з арахісом - рецепт смачної випічки

З пісочного тіста готують різні види печива, а також використовують як основу для приготування фруктових пирогів та кішів. Працювати з ним доволі легко.
Одним із найвідоміших десертів з пісочного тіста стало кільце з арахісом. Особливий присмак "земляного" горіха доповнює ніжний розсипчастий коржик, який смакує хоч із чаєм, хоч із кавою або молоком.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 1 жовток
- 400 г борошна
- 200 г вершкового масла 72%
- 130 г арахісу
- 100 г цукру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 1/2 ч. л. розпушувача
- дрібка солі
Час приготування: 2 години
Покроковий рецепт:
1. Для приготування пісочного кільця арахіс варто заздалегідь підсушити в духовці або підсмажити на пательні.
2. Розм'якшене вершкове масло перетираємо з цукровим піском і ванільним цукром за допомогою міксера. Коли маса посвітлішає, вбиваємо яйце і гарно перемішуємо.
3. У масу просіваємо борошно з розпушувачем і додаємо сіль. За допомогою лопатки перемішуємо всі інгредієнти, продовжуємо замішувати руками і формуємо кулю. Готове тісто загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на одну годину.
4. Розкачуємо тісто качалкою в пласт товщиною близько 7 мм. Вирізаємо коло діаметром 10 см, а всередині робимо отвір меншого діаметру, щоб вийшло кільце.
5. Кільце з тіста згори змащуємо яєчним жовтком і укладаємо липким боком у ємність з рубаним арахісом. Трохи притискаємо, щоб він прилип до печива.
6. Готові пісочні кільця викладаємо на деко і випікаємо 15 хвилин за температури 190°C. Орієнтуйтеся на колір печива. Жовток повинен запектися і потемнішати, в той час, як арахіс набуде золотавого кольору.
Смачного!
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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