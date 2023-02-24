Пісочне печиво на майонезі: рецепт випічки, яка тане в роті

Для смачного, простого печива, що тане в роті, обов'язково використовуйте майонез із високим відсотком жирності. Така випічка виходить ніжною та розсипчастою.

Це печиво може бути будь-якої форми та розміру, робіть його таким, як вам подобається.

Складники

вершкове масло – 100 г;

цукор – 60 г;

жовток – 1 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

борошно – 250 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

ванільний цукор;

сіль – щіпка.

Приготування

Олію кімнатної температури розітріть із цукром та сіллю. Додайте ванільний цукор, жовток, майонез і просіяне борошно з розпушувачем.

Замісіть м'яке тісто, загорніть його в плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин. З охолодженого тіста розкатайте джгут і розріжте на шматочки однакового розміру. На деко, застелене пергаментним папером, викладіть печиво. Випікайте в розігрітій духовці за 180 градусів 15 - 20 хвилин до рум'яності.

Поради

Замість ванільного цукру до тіста можна додати лимонну цедру.

Читайте також: