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Пісочне печиво на майонезі: рецепт випічки, яка тане в роті

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
1 хв
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Пісочне печиво на майонезі: рецепт випічки, яка тане в роті

Фото: Credits

Для смачного, простого печива, що тане в роті, обов'язково використовуйте майонез із високим відсотком жирності. Така випічка виходить ніжною та розсипчастою.

Це печиво може бути будь-якої форми та розміру, робіть його таким, як вам подобається.

Складники

  • вершкове масло – 100 г;
  • цукор – 60 г;
  • жовток – 1 шт.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • борошно – 250 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ванільний цукор;
  • сіль – щіпка.

Приготування

Олію кімнатної температури розітріть із цукром та сіллю. Додайте ванільний цукор, жовток, майонез і просіяне борошно з розпушувачем.

Замісіть м'яке тісто, загорніть його в плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин. З охолодженого тіста розкатайте джгут і розріжте на шматочки однакового розміру. На деко, застелене пергаментним папером, викладіть печиво. Випікайте в розігрітій духовці за 180 градусів 15 - 20 хвилин до рум'яності.

Поради

Замість ванільного цукру до тіста можна додати лимонну цедру.

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Дата публікації
Перегляди
101
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