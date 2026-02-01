- Дата публікації
Пісочне печиво на смальці: рецепт випічки, яка швидко готується і довго зберігається
Особливість приготування пісочного печива в тому, що готується воно на смальці (свинячому жирі). Він робить смак випічки дуже ніжним, вона виходить розсипчастою і просто тане в роті.
Таке печиво дуже швидко готується і довго зберігається.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- смалець
- 5 ст. л.
- цукор
- 3 ст. л.
- розпушувач
- 1,5 ст. л.
- сіль
- щіпка
- пудра цукрова
-
Розтопіть смалець і дайте йому трохи охолонути.
Збийте яйце з цукром у пухку піну, додайте смалець, сіль, перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, спочатку розмішайте ложкою, а потім вимісіть тісто руками.
Зробіть з нього кулю, загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на 30 хвилин.
Розкачайте тісто, виріжте фігурки за допомогою формочок або склянки та викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво посипте цукровою пудрою.
Поради:
За бажанням додайте ванільний цукор.