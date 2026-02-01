ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Пісочне печиво на смальці: рецепт випічки, яка швидко готується і довго зберігається

Особливість приготування пісочного печива в тому, що готується воно на смальці (свинячому жирі). Він робить смак випічки дуже ніжним, вона виходить розсипчастою і просто тане в роті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
503 ккал
Пісочне печиво на смальці

Пісочне печиво на смальці / © Credits

Таке печиво дуже швидко готується і довго зберігається.

Інгредієнти

борошно пшеничне
500 г
яйце куряче
1 шт.
смалець
5 ст. л.
цукор
3 ст. л.
розпушувач
1,5 ст. л.
сіль
щіпка
пудра цукрова

  1. Розтопіть смалець і дайте йому трохи охолонути.

  2. Збийте яйце з цукром у пухку піну, додайте смалець, сіль, перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, спочатку розмішайте ложкою, а потім вимісіть тісто руками.

  3. Зробіть з нього кулю, загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на 30 хвилин.

  4. Розкачайте тісто, виріжте фігурки за допомогою формочок або склянки та викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • За бажанням додайте ванільний цукор.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie