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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

Пісочне печиво з кардамоном: рецепт простої та смачної випічки

Дуже смачне та просте у приготуванні печиво наповнить ваш дім пряним ароматом кардамону.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
371 ккал
Пісочне печиво з кардамоном

Пісочне печиво з кардамоном / © Credits

Кардамон є головним інгредієнтом печива, він має пікантний смак, а випічка виходить ніжною і розсипчастою.

Інгредієнти

борошно пшеничне
2 склянки
масло вершкове
100 г
цукор
200 г
яйця курячі
1 шт.
яєчний жовток
1 шт.
кардамон мелений
1, 5 ч. л.
розпушувач
0,5 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
цукрова пудра

  1. М'яке вершкове масло з цукром збийте міксером в пишну масу. Додайте яйце, жовток, ванільний цукор і збийте ще на невеликій швидкості до однорідності. Всипте борошно з розпушувачем, кардамон, сіль, перемішайте тісто лопаткою, потім накрийте рушником і залиште на 10 хвилин.

  2. Викладіть тісто на лист пергаменту, накрийте другим листом, розкатайте його до товщини 3-4 міліметри і будь-якою формою виріжте з тіста заготовки для печива. Акуратно викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 8-10 хвилин. Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути, викладіть на решітку і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Печиво потрібно діставати з духовки поки воно ще трохи м'яке, не перетримайте його, інакше випічка, що охолола, буде жорсткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
401
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