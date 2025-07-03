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Пісочне печиво з кардамоном: рецепт простої та смачної випічки
Дуже смачне та просте у приготуванні печиво наповнить ваш дім пряним ароматом кардамону.
Кардамон є головним інгредієнтом печива, він має пікантний смак, а випічка виходить ніжною і розсипчастою.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 2 склянки
- масло вершкове
- 100 г
- цукор
- 200 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- яєчний жовток
- 1 шт.
- кардамон мелений
- 1, 5 ч. л.
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
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М'яке вершкове масло з цукром збийте міксером в пишну масу. Додайте яйце, жовток, ванільний цукор і збийте ще на невеликій швидкості до однорідності. Всипте борошно з розпушувачем, кардамон, сіль, перемішайте тісто лопаткою, потім накрийте рушником і залиште на 10 хвилин.
Викладіть тісто на лист пергаменту, накрийте другим листом, розкатайте його до товщини 3-4 міліметри і будь-якою формою виріжте з тіста заготовки для печива. Акуратно викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 8-10 хвилин. Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути, викладіть на решітку і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Печиво потрібно діставати з духовки поки воно ще трохи м'яке, не перетримайте його, інакше випічка, що охолола, буде жорсткою.