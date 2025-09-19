ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Пісочний пиріг із сирною начинкою: рецепт смачної випічки

Якщо ви любите випічку з кисломолочним сиром, то цей пиріг обов’язково вам сподобається.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Пісочний пиріг із сиром

Пісочний пиріг із сиром / © Associated Press

Основа пирога — пісочне тісто з сирною начинкою, а щоб вона була ніжною, перебийте сир у блендері або перетріть його через сито.

Інгредієнти

Для крихти:

  • борошно пшеничне — 270 г

  • масло вершкове (заморожене) — 200 г

  • цукор — 3 ст. л.

  • розпушувач — 1 ч. л.

  • сіль

Для начинки:

  • сир — 400 г

  • яйце — 1 шт.

  • сметана — 4 ст. л.

  • цукор — 3 ст. л.

Приготування

  1. До миски всипте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор і перемішайте. Вершкове масло (з морозилки) натріть просто до миски, періодично занурюючи його в борошно, щоб масло не розтануло, і перетріть руками до стану однорідної крихти.

  2. Для начинки: до чаші блендера викладіть сир, сметану, цукор, яйце і перебийте блендером до однорідної маси.

  3. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть до неї половину масляної крихти та злегка притисніть її руками, потім шар начинки, акуратно розрівнявши її по всій поверхні, і знову посипте зверху залишками масляної крихти.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Дайте охолонути, вийміть із форми та наріжте порційними шматочками.

Поради:

  • Кисломолочний сир використовуйте не менше 5% жирності.

  • Сметану — будь-якої жирності.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie