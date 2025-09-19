- Дата публікації
- Рецепти
- 20
- 1 хв
Пісочний пиріг із сирною начинкою: рецепт смачної випічки
Якщо ви любите випічку з кисломолочним сиром, то цей пиріг обов’язково вам сподобається.
Основа пирога — пісочне тісто з сирною начинкою, а щоб вона була ніжною, перебийте сир у блендері або перетріть його через сито.
Інгредієнти
Для крихти:
борошно пшеничне — 270 г
масло вершкове (заморожене) — 200 г
цукор — 3 ст. л.
розпушувач — 1 ч. л.
сіль
Для начинки:
сир — 400 г
яйце — 1 шт.
сметана — 4 ст. л.
цукор — 3 ст. л.
Приготування
До миски всипте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор і перемішайте. Вершкове масло (з морозилки) натріть просто до миски, періодично занурюючи його в борошно, щоб масло не розтануло, і перетріть руками до стану однорідної крихти.
Для начинки: до чаші блендера викладіть сир, сметану, цукор, яйце і перебийте блендером до однорідної маси.
Форму змастіть вершковим маслом, викладіть до неї половину масляної крихти та злегка притисніть її руками, потім шар начинки, акуратно розрівнявши її по всій поверхні, і знову посипте зверху залишками масляної крихти.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Дайте охолонути, вийміть із форми та наріжте порційними шматочками.
Поради:
Кисломолочний сир використовуйте не менше 5% жирності.
Сметану — будь-якої жирності.