"Піст – не голод": письменниця Зоя Жук розповіла, що їли українці від Масниці до Великодня

Чи знаєте ви, якими були колись традиційні українські пісні страви та чому все це було забуте на кілька десятиліть? На щастя, декому з нас залишилися спогади від бабусь і прабабусь, за якими традиції можна відновити. Тому до цих знань треба ставитися з особливою шаною.

Письменниця Зоя Жук розповіла про те, що наші предки їли під час Великого посту і чому після проведення колективізації більше ніхто не постував.

"Останнім поколінням, яке застало Масляну, Великий піст і справжній Великдень, були мої пра-. Тож розказати є дуже мало і це все буде через треті руки (прабаба-мама-я, мама на диктофон говорити відмовилася). Отже, це моя дідизна – Мала Половецька і Яхни (Фастівщина), 20 ст.

Як казала моя прабаба Химка (1895 р. н.): "піст не голод, у нас у піст завжди вдосталь їжі було", бо "голоден робити не годен" (місцеве прислів'я).

Головною подією тижня перед початком Великого посту був ярмарок. Не просто якийсь там ярмарок, а Великий Ярмарок. Кожен господар старався на нього поїхати – продати надлишки збереженого за зиму і купити те, що не купиш під час простого недільного базарування.

Особливістю ярмарку на Масляну було те, що на нього з Причорномор'я і з Балтії привозили солону рибу в бочках, бочки оселедців і тараню.

Мій прапрадід купував кілька бочок цієї риби – не менше, ніж дорослих їдців жило в хаті. Та риба була смачна, жирна, запашна – і її їли тільки в піст, тому не було якогось пригнічення, що ось піст і чогось не можна буде їсти, "бо буде ж риба"! Прабаба потім казала, що такої смачної риби вона не куштувала більше ніколи – після того, як "прийшли совєти", риба звелася.

(Останній ярмарок був у Яхнах у 1929 р., потім на ярмарок треба було їхати аж у Ставище, і вибору товарів якогось особливого там уже не було. Можна було купити поросят, наприклад, або щось із реманенту).

Рибу їли щодня – з хлібом, з вареною картоплею.

Варили пісний капусняк із сушеними грибами і пісний борщ на квасу. Грибів у нас у селі їли небагато й ставилися до них насторожено.

Фото: Credits

Пісну їжу присмачували: засмаженою цибулею, олією (конопляною чи соняшниковою), олією з товченим часником (див. допис про ковганку), товченим конопляним насінням або маком.

Маку їли дуже багато – десь мішок на маленьку родину.

І багато їли квасолі – в нашому селі це була біла солодка квасоля, бабуся зберегла цей старовинний сорт аж до смерті й звелася вона через запилення з іншими аж у 2000-ні. При чому квасолю їли як солону, так і солодку. (Я один раз пробувала солодкі пиріжки з квасолею – мені не сподобалося, але ідея цілком зрозуміла: збити варену білу квасолю в крем із медом і маком, і це буде начинка). Їли багато горіхів (волоських), ліщина в нас не росла. Їли багато сушених фруктів – зокрема, диких груш: узвар варили так, щоб він був густий, не виварений і можна було з'їсти розпарені груші.

Їли багато і ситно, бо піст чи не піст, а працювати треба було багато, а "голоден робити не годен".

Також їли багато зелені.

По-перше, пердун (вибачте, автентична назва страви): це салат із першої зеленини з цибулею і олією. Не в піст туди кришили яйце й заправляли сметаною – так ось, з яйцем цілком смачно, я теж щовесни таке роблю. Звісно, в мене не таке знання диких трав, як у прабаби, але щось трохи можна нашукати: медунка, примула, острогін, листочки смородини, подорожник. Снітку я не кладу, бо боюся переплутати з отруйною рослиною, що схожа на неї.

І хрінь – це тушкована дика зеленина, включно з кропивою і молодими листочками хрону, звідки й назва страви, притрушена подрібненими сухарями (не в піст в неї додавали варене яйце, солоний сир і ложку сметани). Ну "пісна хрінь" – то теж таке собі, а той варіант, що з усіма присмаками – дуже смачно.

Піст вкладався в господарський цикл селян: яйця закладали під квочку, корову водили до бичка так, щоб вона розродилася під кінець посту (останні два місяці перед отеленням корову не доять).

Після початку колективізації в родині більше ніхто ніколи не постував. Не тому, що закрили церкви і всяка атеїстична пропаганда подіяла. Просто від 1931 року люди в моїй родині змогли нормально наїстися аж наприкінці 1950-х – тобто понад два десятиліття люди, які працювали щодня фізично, були весь час голодні. І то, за спогадами мами, нашій родині пощастило – бо мій дід (її батько) був сильний і витривалий чоловік, який працював, як віл. Серед її ровесників по селу були й ті, хто жив упроголодь аж до середини 1960-х.

(Те саме в спогадах розказав мені кілька років тому церковний староста нашої парафії, це вже не Київщина, а Вінниччина. Він був сиротою – батько загинув на фронті, старший із 4 дітей. Він сказав: "Я вперше досита наївся, як в армію забрали. А вже як з армії мобілізувався у 1960-х, то за всяку ціну постарався зачепитися в місті на будівництві, щоб мати живі гроші і купляти матері та меншим їжу, бо в колгоспі не платили нічого, а село наше на піску і з городу не проживеш").

Мій тато і мамина старша сестра, 1948 р. н., розказували однакову річ у спогадах про раннє дитинство: дітей в селі за роботу і хорошу поведінку винагороджували їжею – і цими ласощами був чорний хліб, вмочений у конопляну олію і посипаний сіллю. При чому тітка народилася і виросла в селі на Київщині. А тато народився в місті, в родині військового, і в селі на Полтавщині гостював у діда з бабою востаннє в 1956 р. (а вже коли на початку 1960-х гостював у інших діда з бабою, на Одещині – то їжі було вдосталь).

Ті, хто програв визвольні змагання сто років тому, заплатили страшну ціну. Дай нам, Боже, вистояти цього разу!

Піст – це дорога до Великодня, внутрішнє паломництво. Тож радісної і наснажливої нам мандрівки.

Для мене подорож до Великодня неможлива без пам'яті про моє коріння. Вони, мої бабусі й прабабусі, не могли розказати свою історію – і тепер я розказую замість них. Бо є одна річ, яка страшніша за війну і геноцид. Це невидимість. Люди жили, працювали, веселилися, закохувалася, сміялися... їх прийшли вбивати і нищити – і ніхто того "не помітив". Ніби нічого не сталося. Ніби радянський уряд не поновив рабство на цих землях, прив'язавши селян до колгоспів і забравши в них і паспорти, худобу, землю, реманент... і саму людську гідність. Так ось, ми нічого не забули".

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