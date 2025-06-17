Піта з куркою: рецепт швидкого та поживного перекусу

Піта з куркою / © Credits

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Один із таких варіантів — піта з куркою. Це не просто смачно, це ще й універсально: така страва чудово підходить для обіду на роботі, легкої сімейної вечері чи навіть для пікніка на природі. Піта з хрусткою куркою, свіжими овочами та пікантним соусом — справжня знахідка для сучасної зайнятої жінки, про це розповіли на сторінці katherine.nari.

Піта — це м’який круглий хліб східного походження, який має всередині «кишеньку», яка ідеально підходить для заповнення різноманітними начинками. Її легко готувати у домашніх умовах, а смак значно перевершує магазинні варіанти. Завдяки простому дріжджовому тісту, яке підіймається вже за 1–2 години, піта виходить м’якою, ніжною та чудово зберігає свіжість.

Інгредієнти

Для тіста

Борошно 300 г

Вода (кімнатної температури) 180 г

Пресовані дріжджі 9 г

Оливкова олія

Цукор

Сіль

Для курки

Куряче філе 400–500 г

Панірувальні сухарі 100 г

Копчена паприка

Сухий часник

Сіль

Перець

Яйця 1–2 шт.

Борошно для панірування 2–3 ст. л

Оливкова олія

Для начинки

Соус шрірача (можна замінити на будь-який пікантний соус)

Салат айсберг або мікс листя

Огірки 1–2 шт.

Помідори 1–2 шт.

Солодкий перець

Маринована цибуля

Приготування

Приготування тіста

У теплій воді розведіть дріжджі, додайте цукор і залиште на 5–10 хв, поки з’явиться легка пінка. Додайте сіль, оливкову олію та борошно. Замішуйте тісто до однорідної консистенції. Воно має бути м’яким, але не липким. Накрийте миску рушником і залиште в теплому місці на 1–2,5 години — тісто має збільшитись у два рази. Розділіть тісто на 8 однакових частин, сформуйте кульки та дайте їм відпочити ще 15 хв. Після цього розкачайте кожну кульку в тонкий круглий корж. Випікайте у духовці, розігрітій до 220°C, 3–5 хв. Тісто має надутись — саме це створює ту саму «кишеню» всередині. Для кращого результату можна використовувати режим конвекції.

Приготування курки

Наріжте куряче філе на невеликі смужки чи шматочки. Приправте сіллю, перцем, копченою паприкою та сухим часником. Обваляйте шматочки спочатку у борошні, потім у збитому яйці, а після — у суміші панірувальних сухарів. Смажте на сковороді до золотистої скоринки чи запікайте у духовці за температури 200°C 12–15 хв, попередньо поливши шматочки олією.

Формування піти

Розріжте піту. Найзручніше — зробити надріз зверху чи збоку та трохи розкрити внутрішню порожнину. Змастіть внутрішню частину піти соусом. Викладіть листя салату, кружальця огірка, томати, шматочки перцю та мариновану цибулю. Додайте гарячі шматочки курки. За бажанням додайте трохи соусу зверху.

Поради

Замість курки можна використати індичку чи навіть хрусткий тофу — чудовий варіант для вегетаріанців.

Для ще більшої користі додайте до овочів зелень — шпинат, петрушку, руколу.

Готові піти без начинки можна зберігати у герметичному контейнері до 2 днів або заморозити.

Піта з куркою — це чудовий приклад того, як смачна та поживна страва може бути ще й зручною у приготуванні. Вона дарує ситість без важкості, а її яскравий вигляд і соковита начинка неодмінно сподобаються і дітям, і дорослим.

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