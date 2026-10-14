Піца-гарбузики: рецепт цікавої осінньої закуски з сиром

Піца-гарбузики tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Якщо звичайна домашня піца вже трохи набридла, час спробувати її оригінальну мініверсію. На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт апетитних булочок із начинкою з ковбаси, кетчупу та сиру. А щоб випічка нагадувала гарбузики, знадобиться звичайна кухонна нитка.

Інгредієнти

Для тіста

тепле молоко — 300 мл

борошно — 500–550 г

живі дріжджі — 20 г

цукор — 30 г

сіль — 1 ч. л

сметана — 1 ст. л

яйця — 1 шт.

олія — 60 г

Для начинки

кетчуп

ковбаса чи шинка

твердий сир

Приготування

У мисці змішайте тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі. Додайте яйце, сметану та олію, перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте м’яке еластичне тісто. Накрийте його та залиште у теплому місці на 30–40 хв. Розділіть тісто на 12 частин, сформуйте кульки та розплющте кожну у коржик. У центр викладіть трохи кетчупу, нарізану ковбасу чи шинку та тертий сир. Ретельно защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині. Кожну кульку обв’яжіть кухонною ниткою хрест-навхрест, щоб сформувати форму гарбуза. Не затягуйте надто сильно, адже тісту потрібно залишити місце для підіймання. Викладіть заготівлю на деко з пергаментом і залиште ще на 10–15 хв. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хв, доки булочки не стануть золотистими. Після випікання обережно зніміть нитки.

Ці піца-гарбузики мають усі шанси стати улюбленою домашньою випічкою цього сезону. Подавайте їх теплими до сніданку, на перекус або святковий стіл.

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