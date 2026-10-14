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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

Піца-гарбузики: рецепт цікавої осінньої закуски з сиром

Маленькі, рум’яні, з ніжним тістом і розплавленим сиром усередині — ці піца-гарбузики можуть стати справжньою окрасою осіннього столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Піца-гарбузики tiktok.com/@bude_smachno_razom

Піца-гарбузики tiktok.com/@bude_smachno_razom

Якщо звичайна домашня піца вже трохи набридла, час спробувати її оригінальну мініверсію. На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт апетитних булочок із начинкою з ковбаси, кетчупу та сиру. А щоб випічка нагадувала гарбузики, знадобиться звичайна кухонна нитка.

Інгредієнти

Для тіста

  • тепле молоко — 300 мл

  • борошно — 500–550 г

  • живі дріжджі — 20 г

  • цукор — 30 г

  • сіль — 1 ч. л

  • сметана — 1 ст. л

  • яйця — 1 шт.

  • олія — 60 г

Для начинки

  • кетчуп

  • ковбаса чи шинка

  • твердий сир

Піца-гарбузики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Піца-гарбузики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Приготування

  1. У мисці змішайте тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі.

  2. Додайте яйце, сметану та олію, перемішайте.

  3. Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте м’яке еластичне тісто.

  4. Накрийте його та залиште у теплому місці на 30–40 хв.

  5. Розділіть тісто на 12 частин, сформуйте кульки та розплющте кожну у коржик.

  6. У центр викладіть трохи кетчупу, нарізану ковбасу чи шинку та тертий сир.

  7. Ретельно защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині.

  8. Кожну кульку обв’яжіть кухонною ниткою хрест-навхрест, щоб сформувати форму гарбуза. Не затягуйте надто сильно, адже тісту потрібно залишити місце для підіймання.

  9. Викладіть заготівлю на деко з пергаментом і залиште ще на 10–15 хв.

  10. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хв, доки булочки не стануть золотистими.

  11. Після випікання обережно зніміть нитки.

Ці піца-гарбузики мають усі шанси стати улюбленою домашньою випічкою цього сезону. Подавайте їх теплими до сніданку, на перекус або святковий стіл.

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