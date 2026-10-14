- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 2 хв
Піца-гарбузики: рецепт цікавої осінньої закуски з сиром
Маленькі, рум’яні, з ніжним тістом і розплавленим сиром усередині — ці піца-гарбузики можуть стати справжньою окрасою осіннього столу.
Якщо звичайна домашня піца вже трохи набридла, час спробувати її оригінальну мініверсію. На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт апетитних булочок із начинкою з ковбаси, кетчупу та сиру. А щоб випічка нагадувала гарбузики, знадобиться звичайна кухонна нитка.
Інгредієнти
Для тіста
тепле молоко — 300 мл
борошно — 500–550 г
живі дріжджі — 20 г
цукор — 30 г
сіль — 1 ч. л
сметана — 1 ст. л
яйця — 1 шт.
олія — 60 г
Для начинки
кетчуп
ковбаса чи шинка
твердий сир
Приготування
У мисці змішайте тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі.
Додайте яйце, сметану та олію, перемішайте.
Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте м’яке еластичне тісто.
Накрийте його та залиште у теплому місці на 30–40 хв.
Розділіть тісто на 12 частин, сформуйте кульки та розплющте кожну у коржик.
У центр викладіть трохи кетчупу, нарізану ковбасу чи шинку та тертий сир.
Ретельно защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині.
Кожну кульку обв’яжіть кухонною ниткою хрест-навхрест, щоб сформувати форму гарбуза. Не затягуйте надто сильно, адже тісту потрібно залишити місце для підіймання.
Викладіть заготівлю на деко з пергаментом і залиште ще на 10–15 хв.
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хв, доки булочки не стануть золотистими.
Після випікання обережно зніміть нитки.
Ці піца-гарбузики мають усі шанси стати улюбленою домашньою випічкою цього сезону. Подавайте їх теплими до сніданку, на перекус або святковий стіл.