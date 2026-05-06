У світі здорових рецептів є дві категорії: ті, які мають красивий вигляд, але розчаровують на смак, і ті, які приємно дивують. Піца з броколі — однозначно з другої категорії. Рецепт, про який розповіли на сторінці ameliezen, — ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть створити щось більше, ніж просто «корисну альтернативу».

Інгредієнти

Основа

невелика головка броколі 1 шт.

яйця 3 шт.

зернистий сир 3 ст. л

сіль

оливкова олія

Начинка

томатний соус

моцарела

гливи

курка чи індичка

Приготування

Приготуйте броколі на парі до м’якості. Розімніть виделкою до однорідної текстури. Додайте яйця, сир і сіль, добре перемішайте. Злегка змастіть деко оливковою олією, щоб основа не прилипала. Викладіть масу у формі круглого коржа. Запікайте 15–20 хв за 190°C, до легкої золотистості. Дістаньте основу та додайте начинку: соус, сир, гриби, м’ясо. Поверніть у духовку ще на 5 хв поки сир не розплавиться та не стане апетитно рум’яним.

Подавайте одразу гарячою.

Піца з броколі — новий формат улюбленої класичної страви. Легка, поживна та напрочуд смачна.

