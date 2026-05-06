Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Піца з броколі-тіста — рецепт страви для тих, хто рахує калорії

Піца, яку можна їсти без почуття провини, здається, це звучить як черговий міф, але варіант із броколі — той рідкісний випадок, коли тренд справді працює.

Станіслава Бондаренко
Піца з броколі instagram.com/ameliezen_ / © Instagram

У світі здорових рецептів є дві категорії: ті, які мають красивий вигляд, але розчаровують на смак, і ті, які приємно дивують. Піца з броколі — однозначно з другої категорії. Рецепт, про який розповіли на сторінці ameliezen, — ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть створити щось більше, ніж просто «корисну альтернативу».

Інгредієнти

Основа

  • невелика головка броколі 1 шт.

  • яйця 3 шт.

  • зернистий сир 3 ст. л

  • сіль

  • оливкова олія

Начинка

  • томатний соус

  • моцарела

  • гливи

  • курка чи індичка

Приготування

  1. Приготуйте броколі на парі до м’якості.

  2. Розімніть виделкою до однорідної текстури.

  3. Додайте яйця, сир і сіль, добре перемішайте.

  4. Злегка змастіть деко оливковою олією, щоб основа не прилипала.

  5. Викладіть масу у формі круглого коржа.

  6. Запікайте 15–20 хв за 190°C, до легкої золотистості.

  7. Дістаньте основу та додайте начинку: соус, сир, гриби, м’ясо.

  8. Поверніть у духовку ще на 5 хв поки сир не розплавиться та не стане апетитно рум’яним.

Подавайте одразу гарячою.

Піца з броколі — новий формат улюбленої класичної страви. Легка, поживна та напрочуд смачна.

