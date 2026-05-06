- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Піца з броколі-тіста — рецепт страви для тих, хто рахує калорії
Піца, яку можна їсти без почуття провини, здається, це звучить як черговий міф, але варіант із броколі — той рідкісний випадок, коли тренд справді працює.
У світі здорових рецептів є дві категорії: ті, які мають красивий вигляд, але розчаровують на смак, і ті, які приємно дивують. Піца з броколі — однозначно з другої категорії. Рецепт, про який розповіли на сторінці ameliezen, — ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть створити щось більше, ніж просто «корисну альтернативу».
Інгредієнти
Основа
невелика головка броколі 1 шт.
яйця 3 шт.
зернистий сир 3 ст. л
сіль
оливкова олія
Начинка
томатний соус
моцарела
гливи
курка чи індичка
Приготування
Приготуйте броколі на парі до м’якості.
Розімніть виделкою до однорідної текстури.
Додайте яйця, сир і сіль, добре перемішайте.
Злегка змастіть деко оливковою олією, щоб основа не прилипала.
Викладіть масу у формі круглого коржа.
Запікайте 15–20 хв за 190°C, до легкої золотистості.
Дістаньте основу та додайте начинку: соус, сир, гриби, м’ясо.
Поверніть у духовку ще на 5 хв поки сир не розплавиться та не стане апетитно рум’яним.
Подавайте одразу гарячою.
Піца з броколі — новий формат улюбленої класичної страви. Легка, поживна та напрочуд смачна.