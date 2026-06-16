Піца з кабачка: рецепт нашвидкуруч

Піца з кабачка instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Кабачок давно заслужив звання одного з найуніверсальніших літніх овочів. Він чудово поєднується з сиром, томатами, грибами та ароматними травами, а ще дозволяє створювати легші версії популярних страв.

Фудблогерка Ольга Рябенко пропонує просту та апетитну кабачкову піцу, яка стане ідеальною вечерею для всієї родини, без дріжджового тіста, тривалого замішування та очікування.

Піца з кабачка instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Інгредієнти кабачки 2 шт. яйця 2 шт. борошно 3 ст. л сушений часник 1 ч. л орегано 1 ч. л гриби помідор 1 шт. моцарела чи твердий сир 150 г сіль перець

Піца з кабачка instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

Спочатку кабачки потрібно натерти на великій тертці, посолити та залишити приблизно на 10 хв. Після цього важливо ретельно відтиснути зайву рідину, саме цей крок допоможе основі вийти щільною та не розпадатися. До підготовлених кабачків додають яйця, борошно, спеції та добре перемішують. Отриману масу рівномірно розподіляють на деку, застеленому пергаментом, тонким шаром приблизно 7–8 мм. Основу запікають у духовці за температури 180°C близько 5–6 хв до легкого золотистого кольору. Після цього зверху викладають гриби, помідори та сир і повертають страву у духовку ще на 15 хв.

Для ситнішого варіанту можна додати шинку, куряче філе чи бекон. А якщо хочеться максимально літньої версії, доповніть готову піцу руколою чи свіжим базиліком після випікання.

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Літня кухня не обов’язково має бути складною. Іноді достатньо кількох простих інгредієнтів, щоб звична страва заграла новими смаками.

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