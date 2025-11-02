Піца з тунцем за 30 хвилин: рецепт нашвидкуруч для домашньої вечері

Піца з тунцем за 30 хвилин instagram.com_gatim_zi_de_zi / © Instagram

Реклама

Зміст Інгредієнти Тісто Начинка Приготування Поради

Домашня піца — це завжди смачна страва, але не завжди є час чекати, поки тісто підніметься. Блогерка gatim_zi_de_zi запропонувала швидкий рецепт піци без дріжджів, який дозволяє насолодитися ароматною та ситною стравою всього за пів години. Простий у приготуванні, з доступними інгредієнтами та можливістю обирати улюблені додатки, цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче смачну піцу без зайвого клопоту.

Інгредієнти

Тісто

борошно 250 г

розпушувач 1 ч. л

сіль

оливкова олія 2 ст. л

тепла вода 130 мл

Начинка

томатний соус 3 ст. л

кукурудза 3 ст. л

натуральний тунець 150 г

болгарський перець

сир моцарела 100–150 г

Приготування

У великій мисці змішайте борошно з розпушувачем і сіллю. Додайте олію, потім поступово воду та перемішуйте ложкою до утворення тіста. Замісіть тісто 3 хв, поки воно не стане еластичним та нелипким. Розкачайте його у круглу форму. Викладіть томатний соус і обрану начинку. Випікайте у розігрітій до 210°C духовці 20 хв, поки краї не зарум’яняться.

Поради

Експериментуйте з начинками, додавайте овочі, гриби, ковбасу чи зелень.

Моцарела дає ідеальну тягучу текстуру, але можна змішати з чедером для насиченішого смаку.

Ця піца чудово підійде для швидкої вечері чи дружньої вечірки вдома. А ще, це прекрасний спосіб навчитися готувати смачні страви без зайвої метушні та складних інгредієнтів.