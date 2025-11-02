ТСН у соціальних мережах

Піца з тунцем за 30 хвилин: рецепт нашвидкуруч для домашньої вечері

Коли хочеться смачної піци, але часу обмаль, на допомогу приходить швидкий рецепт без дріжджів. Всього за 30 хв можна приготувати ароматну домашню піцу з тонким тістом, соковитим тунцем, овочами та тягучою моцарелою.

Піца з тунцем за 30 хвилин instagram.com_gatim_zi_de_zi / © Instagram

Домашня піца — це завжди смачна страва, але не завжди є час чекати, поки тісто підніметься. Блогерка gatim_zi_de_zi запропонувала швидкий рецепт піци без дріжджів, який дозволяє насолодитися ароматною та ситною стравою всього за пів години. Простий у приготуванні, з доступними інгредієнтами та можливістю обирати улюблені додатки, цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче смачну піцу без зайвого клопоту.

Інгредієнти

Тісто

  • борошно 250 г

  • розпушувач 1 ч. л

  • сіль

  • оливкова олія 2 ст. л

  • тепла вода 130 мл

Начинка

  • томатний соус 3 ст. л

  • кукурудза 3 ст. л

  • натуральний тунець 150 г

  • болгарський перець

  • сир моцарела 100–150 г

Приготування

  1. У великій мисці змішайте борошно з розпушувачем і сіллю.

  2. Додайте олію, потім поступово воду та перемішуйте ложкою до утворення тіста.

  3. Замісіть тісто 3 хв, поки воно не стане еластичним та нелипким.

  4. Розкачайте його у круглу форму.

  5. Викладіть томатний соус і обрану начинку.

  6. Випікайте у розігрітій до 210°C духовці 20 хв, поки краї не зарум’яняться.

Поради

  • Експериментуйте з начинками, додавайте овочі, гриби, ковбасу чи зелень.

  • Моцарела дає ідеальну тягучу текстуру, але можна змішати з чедером для насиченішого смаку.

Ця піца чудово підійде для швидкої вечері чи дружньої вечірки вдома. А ще, це прекрасний спосіб навчитися готувати смачні страви без зайвої метушні та складних інгредієнтів.

