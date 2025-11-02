- Дата публікації
Піца з тунцем за 30 хвилин: рецепт нашвидкуруч для домашньої вечері
Коли хочеться смачної піци, але часу обмаль, на допомогу приходить швидкий рецепт без дріжджів. Всього за 30 хв можна приготувати ароматну домашню піцу з тонким тістом, соковитим тунцем, овочами та тягучою моцарелою.
Домашня піца — це завжди смачна страва, але не завжди є час чекати, поки тісто підніметься. Блогерка gatim_zi_de_zi запропонувала швидкий рецепт піци без дріжджів, який дозволяє насолодитися ароматною та ситною стравою всього за пів години. Простий у приготуванні, з доступними інгредієнтами та можливістю обирати улюблені додатки, цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче смачну піцу без зайвого клопоту.
Інгредієнти
Тісто
борошно 250 г
розпушувач 1 ч. л
сіль
оливкова олія 2 ст. л
тепла вода 130 мл
Начинка
томатний соус 3 ст. л
кукурудза 3 ст. л
натуральний тунець 150 г
болгарський перець
сир моцарела 100–150 г
Приготування
У великій мисці змішайте борошно з розпушувачем і сіллю.
Додайте олію, потім поступово воду та перемішуйте ложкою до утворення тіста.
Замісіть тісто 3 хв, поки воно не стане еластичним та нелипким.
Розкачайте його у круглу форму.
Викладіть томатний соус і обрану начинку.
Випікайте у розігрітій до 210°C духовці 20 хв, поки краї не зарум’яняться.
Поради
Експериментуйте з начинками, додавайте овочі, гриби, ковбасу чи зелень.
Моцарела дає ідеальну тягучу текстуру, але можна змішати з чедером для насиченішого смаку.
Ця піца чудово підійде для швидкої вечері чи дружньої вечірки вдома. А ще, це прекрасний спосіб навчитися готувати смачні страви без зайвої метушні та складних інгредієнтів.