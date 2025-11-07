- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- 182
- 1 хв
Піцабони: рецепт оригінальної випічки
Це не просто перекус, це — маленькі витвори мистецтва, які пахнуть піцою, мають вигляд мінібулочок та зникають із тарілки швидше, ніж ви встигнете сказати «ще одну».
Піцабони — це ідеальний варіант для домашніх посиденьок, святкового столу чи просто вечора, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Це мініатюрні рулетики з листкового тіста, які поєднують у собі всі улюблені смаки класичної піци: соус, ковбаску, сир і аромат спецій. Вони хрусткі зовні та ніжно-сирні всередині, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Ask Edith.
Інгредієнти
Листкове тісто 500 г
Соус або кетчуп 3–4 ст. л
Салямі чи улюблена ковбаса 100–150 г
Сир чедер 100 г
Олія 1 ст. л
Подача
Часниковий соус
Приготування
Розморозьте листкове тісто, розкачай його у прямокутник товщиною близько 3 мм.
Рівномірно змастіть тісто соусом.
Розклади тонкі скибочки салямі та притрусіть або покладіть сир.
Скрутіть тісто у щільний рулет, потім акуратно наріжте на шматочки товщиною 2–3 см.
Викладіть рулетики зрізом донизу на деко, застелене пергаментом і запікайте 25 хв за 200°C, поки вони не стануть золотистими та хрусткими.
Найкраще смакують з часниковим соусом.
Піцабони — це про настрій, тепло та аромат, коли не треба нічого ускладнювати. Ідеальні для вечора з друзями, перегляду серіалу чи просто чашки какао. Бо іноді щастя пахне не свіжим хлібом, а маленькими хрусткими піцабонами з духовки.