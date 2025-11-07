Піцабони: рецепт оригінальної випічки

Піцабони tiktok.com_ask_edith

Піцабони — це ідеальний варіант для домашніх посиденьок, святкового столу чи просто вечора, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Це мініатюрні рулетики з листкового тіста, які поєднують у собі всі улюблені смаки класичної піци: соус, ковбаску, сир і аромат спецій. Вони хрусткі зовні та ніжно-сирні всередині, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Ask Edith.

Інгредієнти

Листкове тісто 500 г

Соус або кетчуп 3–4 ст. л

Салямі чи улюблена ковбаса 100–150 г

Сир чедер 100 г

Олія 1 ст. л

Подача

Часниковий соус

Приготування

Розморозьте листкове тісто, розкачай його у прямокутник товщиною близько 3 мм. Рівномірно змастіть тісто соусом. Розклади тонкі скибочки салямі та притрусіть або покладіть сир. Скрутіть тісто у щільний рулет, потім акуратно наріжте на шматочки товщиною 2–3 см. Викладіть рулетики зрізом донизу на деко, застелене пергаментом і запікайте 25 хв за 200°C, поки вони не стануть золотистими та хрусткими. Найкраще смакують з часниковим соусом.

Піцабони — це про настрій, тепло та аромат, коли не треба нічого ускладнювати. Ідеальні для вечора з друзями, перегляду серіалу чи просто чашки какао. Бо іноді щастя пахне не свіжим хлібом, а маленькими хрусткими піцабонами з духовки.