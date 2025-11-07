ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Піцабони: рецепт оригінальної випічки

Це не просто перекус, це — маленькі витвори мистецтва, які пахнуть піцою, мають вигляд мінібулочок та зникають із тарілки швидше, ніж ви встигнете сказати «ще одну».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Піцабони tiktok.com_ask_edith

Піцабони tiktok.com_ask_edith

Піцабони — це ідеальний варіант для домашніх посиденьок, святкового столу чи просто вечора, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Це мініатюрні рулетики з листкового тіста, які поєднують у собі всі улюблені смаки класичної піци: соус, ковбаску, сир і аромат спецій. Вони хрусткі зовні та ніжно-сирні всередині, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Ask Edith.

Інгредієнти

  • Листкове тісто 500 г

  • Соус або кетчуп 3–4 ст. л

  • Салямі чи улюблена ковбаса 100–150 г

  • Сир чедер 100 г

  • Олія 1 ст. л

Подача

  • Часниковий соус

Приготування

  1. Розморозьте листкове тісто, розкачай його у прямокутник товщиною близько 3 мм.

  2. Рівномірно змастіть тісто соусом.

  3. Розклади тонкі скибочки салямі та притрусіть або покладіть сир.

  4. Скрутіть тісто у щільний рулет, потім акуратно наріжте на шматочки товщиною 2–3 см.

  5. Викладіть рулетики зрізом донизу на деко, застелене пергаментом і запікайте 25 хв за 200°C, поки вони не стануть золотистими та хрусткими.

  6. Найкраще смакують з часниковим соусом.

Піцабони — це про настрій, тепло та аромат, коли не треба нічого ускладнювати. Ідеальні для вечора з друзями, перегляду серіалу чи просто чашки какао. Бо іноді щастя пахне не свіжим хлібом, а маленькими хрусткими піцабонами з духовки.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie