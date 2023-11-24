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Пивний сирний суп: оригінальний американський рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
222 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
201
Час на прочитання
1 хв
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Пивний сирний суп: оригінальний американський рецепт

Пивний сирний суп / Фото: Credits

У холодний день немає нічого прекраснішого за ароматний і калорійний сирний суп із трьома видами сиру.

Інгредієнти

бекон
200 г
цибулина
1 шт.
червоний болгарський перець
1 шт.
халапенйьо
1 шт.
чебрець, дрібно нарізаний
1 ст. л.
борошно
чверть склянки
вершкове масло
4 ст. л.
пиво
півтори склянки
курячий бульйон
2 склянки
густі вершки
1 склянка
сир чедер гострий
170 г
сир чедер
110 г
сир Пеппер Джек (можна замінити схожим сиром із перцем)
60 г
сіль та свіжомелений перець за смаком
  1. Натріть сир.
  2. Подрібніть овочі, чебрець і наріжте бекон.
  3. У великій суповій каструлі готуйте бекон на середньому або сильному вогні, доки він не стане хрустким, близько 7 хвилин.
  4. Шумовкою перекладіть бекон на тарілку, застелену паперовим рушником.
  5. Злийте весь жир із бекону, крім 1–2 столових ложок.
  6. Додайте цибулю, болгарський перець, халапеньйо та чебрець і готуйте, поки овочі не стануть м'якими, близько 5 хвилин.
  7. Зменшіть вогонь до середнього і додайте вершкове масло, помішуючи, поки|доки| воно повністю не розтане.
  8. Посипте овочі борошном і перемішайте, доки борошно повністю не вбереться. Після того, як борошно додано, додайте пиво, постійно помішуючи, поки суміш не загусне.
  9. Повільно додайте курячий бульйон та вершки та перемішайте до повного змішування. Доведіть до слабкого кипіння.
  10. Додайте тертий сир по жмені, доки він не розплавиться.
  11. Посоліть і поперчіть до смаку і додайте приготований бекон.
  12. За бажання можна додати зелень, часник або гострі оливки.

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Дата публікації
Перегляди
201
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