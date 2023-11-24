Пивний сирний суп: оригінальний американський рецепт

У холодний день немає нічого прекраснішого за ароматний і калорійний сирний суп із трьома видами сиру.
Інгредієнти
- бекон
- 200 г
- цибулина
- 1 шт.
- червоний болгарський перець
- 1 шт.
- халапенйьо
- 1 шт.
- чебрець, дрібно нарізаний
- 1 ст. л.
- борошно
- чверть склянки
- вершкове масло
- 4 ст. л.
- пиво
- півтори склянки
- курячий бульйон
- 2 склянки
- густі вершки
- 1 склянка
- сир чедер гострий
- 170 г
- сир чедер
- 110 г
- сир Пеппер Джек (можна замінити схожим сиром із перцем)
- 60 г
- сіль та свіжомелений перець за смаком
- Натріть сир.
- Подрібніть овочі, чебрець і наріжте бекон.
- У великій суповій каструлі готуйте бекон на середньому або сильному вогні, доки він не стане хрустким, близько 7 хвилин.
- Шумовкою перекладіть бекон на тарілку, застелену паперовим рушником.
- Злийте весь жир із бекону, крім 1–2 столових ложок.
- Додайте цибулю, болгарський перець, халапеньйо та чебрець і готуйте, поки овочі не стануть м'якими, близько 5 хвилин.
- Зменшіть вогонь до середнього і додайте вершкове масло, помішуючи, поки|доки| воно повністю не розтане.
- Посипте овочі борошном і перемішайте, доки борошно повністю не вбереться. Після того, як борошно додано, додайте пиво, постійно помішуючи, поки суміш не загусне.
- Повільно додайте курячий бульйон та вершки та перемішайте до повного змішування. Доведіть до слабкого кипіння.
- Додайте тертий сир по жмені, доки він не розплавиться.
- Посоліть і поперчіть до смаку і додайте приготований бекон.
- За бажання можна додати зелень, часник або гострі оливки.
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