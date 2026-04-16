Плетінка з маком tiktok.com/@katherine.nari

Сьогодні домашня випічка переживає нове відродження. Ми знову шукаємо «ті самі» рецепти — зрозумілі, але без зайвого пафосу. Плетінка з маком — ідеальний приклад такої гастрономічної ностальгії, про рецепт якої розповіли на сторінці katherine.nari.

Макова випічка має особливе місце в українській кулінарній традиції, її готують на свята, сімейні зустрічі чи просто «до чаю». Проте сучасні версії, як ця, додають трохи естетики, а результат має такий вигляд, ніби його подали у стильному кафе.

Інгредієнти

Для тіста

борошно 250 г

цукор 35 г

вершкове масло (розм’якшене) 50 г

молоко 90 мл

яйце 1 шт.

дріжджі пресовані 15 г

сіль

Для начинки

макова начинка 275 г

Для штрейзеля

борошно 45 г

цукор 20 г

вершкове масло (холодне) 30 г

апельсиновий ароматизатор до 1 ч. л

Приготування

Розведіть пресовані дріжджі у теплому молоці, це перший крок до пухкої та повітряної текстури. Додайте цукор, просіяне борошно, яйце та сіль. Почніть вимішувати тісто. Коли інгредієнти об’єднаються, введіть розм’якшене вершкове масло. Вимішуйте до однорідності, тісто має бути м’яким і не липнути до рук. Перекладіть його у змащену миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години. Розкачайте тісто у прямокутник. Викладіть макову начинку, але залиште краї вільними. Скрутіть рулет і сформуйте плетінку, це створює красивий візерунок та рівномірний розподіл начинки. Змастіть зверху збитим яйцем. Змішайте борошно, цукор і холодне масло, можна натерти його на тертці. Перетріть руками до утворення крихти та додайте апельсиновий ароматизатор. Посипте плетінку штрейзелем і випікайте у розігрітій до 180°C духовці 30–35 хв.

Плетінка з маком — це не просто випічка, а справжня історія про затишок, повільні ранки та чай у хорошій компанії. Вона доводить, що навіть класичний рецепт можна зробити трендовим, якщо додати трохи уваги до деталей.