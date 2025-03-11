Плетінка з шоколадом: рецепт красивої випічки

Плетінка з шоколадом – це вишукана солодка випічка, яка поєднує ніжне, повітряне тісто з багатою шоколадною начинкою.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці katherine.nari, доводить, що приготування такої плетінки набагато простіше, ніж може здатися, на перший погляд.

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно 250 г

Цукор 35 г

Вершкове масло 50 г

Молоко 90 мл

Яйця 1 шт.

Дріжджі 15 г

Сіль

Для начинки:

Вершкове масло 90 г

Цукрова пудра 60 г

Какао 15 г

Чорний шоколад 30 г

Додатково:

Жовток

Молоко 1 ст. л

Приготування

Розведіть дріжджі у теплому молоці. Потім всипте цукор, просійте борошно у миску та додайте всі інгредієнти, окрім масла. Почніть вимішувати тісто. Коли всі інгредієнти об’єднаються, викладіть тісто на стіл і введіть вершкове масло. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю не вмішається у тісто. Якщо використовується міксер, почніть на низькій швидкості, а потім поступово збільшуйте до 2/3. Після вимішування тісто має бути однорідним та не липнути до рук. Перекладіть готове тісто у миску, змащену олією чи маслом, накрийте чистим рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години для підіймання. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій пічці. В окремій мисці змішайте мʼяке вершкове масло, цукрову пудру, какао та розтоплений шоколад. Розкачайте підняте тісто до розміру приблизно 30х40 см. Рівномірно викладіть шоколадну начинку по всій поверхні тіста. Сформуйте з нього рулет, а потім акуратно сформуйте булочку. Перекладіть сформовану булочку у форму для випікання, накрийте та залиште на 30 хв у теплому місці, щоб вона трохи підійшла. Змастіть булочку жовтком, змішаним з 1 ст. л молока. Це забезпечить гарну рум’яну скоринку. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте протягом 30–35 хв. Якщо зверху булочка починає занадто швидко румʼянитись, накрийте її шматочком фольги, щоб запобігти припіканню та зберегти ніжність випічки.

Поради:

Перед вимішуванням переконайтеся, що вершкове масло знаходиться у правильному стані – розмʼякшеному, але не розтопленому. Це допоможе отримати ніжне тісто.

Використання теплого молока сприяє кращому активуванню дріжджів, що своєю чергою забезпечить правильне підіймання тіста.

За наявності міксера процес можна спростити, але варто стежити за тим, щоб тісто не стало надто м’яким. Правильна консистенція – це гарантія того, що кінцевий виріб буде щільним і не липнуть до рук.

#кулінарнийблог #випічка #булочки #babkarecipe #babkabread #Baking #BabkaRecipe #BabkaBread #chocolatebabkarecipe #chocolatebabka ♬ Tea For Two - Oscar Peterson Trio @katherine.nari Плетінка з шоколадом Ніжне, повітряне тісто та шоколадна начинка. Готувати її простіше, ніж здається на перший погляд Рецепт⬇️ Інгредієнти для тіста: • борошно - 250 г (бажано брати якісніше, я робила на Zernari Select) • цукор - 35 г • вершкове масло (розмʼякшене, не розтоплене) - 50 г • молоко - 90 мл • яйця - 1 • дріжджі пресовані - 15 г • дрібка солі Для начинки: • вершкове масло мʼяке - 90 г • цукрова пудра - 60 г • какао - 15 г • чорний шоколад або термостабільні краплі - 30 г + додатково ще трохи для присипки (молочний або білий згорить, тому не раджу) Додатково: • жовток + 1 ст.л молока для змащування булочки Дріжджі розведіть в теплому молоці. Всипте цукор, просійте борошно в миску і додайте всі інші інгредієнти, крім масла. Почніть вимішувати тісто. Коли всі інгредієнти об’єднаються, викладіть тісто на стіл і введіть масло. Вимішуйте, поки масло повністю не увійде в тісто. *Якщо у вас є міксер, то робіть ним, вимішуйте спочатку на 1 швидкості, потім можна збільшити до 2/3. Після вимішування тісто має бути однорідним, не липнути до рук. Перекладіть готове тісто в миску, змащену олією або маслом, і накрийте рушником. Залиште в теплому місці на 1-1,5 год. Для начинки розтопіть імпульсами шоколад у мікрохвильовій пічці. В мисці змішайте мʼяке масло, цукрову пудру, какао і розтоплений шоколад. Розкачайте тісто, приблизно 30х40 см. Викладіть начинку, додатково можна присипати ще термостабільними краплями, і скрутіть у рулет, а потім сформуйте булочку. Перекладіть у форму, накрийте і залиште на 30 хв у теплому місці. Змастіть булочку жовтком + 1 ст.л молока. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 30-35 хв. Булочка може швидше румʼянитись зверху, тому як тільки бачите, що вона потрібного кольору, викладіть зверху на неї шматок фольги аби вона далі не припеклась і не стала занадто румʼяна. Смачного #рецептиукраїнською #плетінказшоколадом Chocolate Babka Recipe⬇️ Ingredients for the dough: • All-purpose flour - 250 g • Sugar - 35 g • Unsalted butter (softened, not melted) - 50 g • Milk - 90 ml • Eggs - 1 • Active dry yeast - 15 g • Pinch of salt For the filling: • Softened unsalted butter - 90 g • Powdered sugar - 60 g • Cocoa powder - 15 g • Dark chocolate or chocolate chips - 30 g + extra for sprinkling Additional: • Egg yolk + 1 tbsp milk for brushing the bun Instructions: 1. Dissolve yeast in warm milk. 2. Add sugar, sift flour into a bowl, and add all other ingredients except butter. Start mixing the dough. Once all ingredients are combined, transfer the dough onto a surface and add butter. Mix until the butter is fully incorporated into the dough. *If you have a mixer, use it, mix first at speed 1, then increase to 2/3. 3. Transfer the dough to an oiled or buttered bowl and cover with a towel. Leave in a warm place for 1-1.5 hours. 4. For the filling mix soft butter, powdered sugar, cocoa, and melted chocolate. 5. Roll out the dough to approximately 30x40 cm. Spread the filling, sprinkle with additional chocolate chips if desired, and roll into a log, then shape into a bun. Transfer to a baking pan, cover, and let rest in a warm place for 30 minutes. 6. Brush the bun with egg yolk + 1 tbsp milk. 7. Bake in a preheated oven at 180°C for 30-35 minutes. The bun may brown quickly on top, so as soon as you see it reach the desired color, cover it with foil to prevent over-browning. Enjoy your delicious chocolate babka! #CulinaryBlog

Ця плетінка з шоколадом – справжній витвір кулінарного мистецтва, який поєднує ніжне, повітряне тісто з насиченою шоколадною начинкою. Ретельно підібрані інгредієнти та прості, але ефективна технологія приготування роблять цей рецепт чудовою основою для створення елегантної випічки, здатної прикрасити будь-який стіл.

Смачного!

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