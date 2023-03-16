Плов із булгуру: швидкий рецепт корисної страви

Ми всі звикли до рисового плову, але булгур також часто використовують для приготування в країнах Близького Сходу та Середньої Азії. Булгур, як і рис, має високу харчову цінність. Тому його часто додають до супів або подають як гарнір.

Булгур швидко розварюється, добре зберігає форму і чудово поєднується з м'ясом та овочами. Тому часу на приготуванні піде менше.

Складники

м'ясо (свинина, баранина чи яловичина). Головне, щоб було жирним – 500 г;

булгур – 1 склянка;

морква – 3 шт.;

цибуля ріпчаста – 3 шт.;

часник – 1 головка;

спеції для плову;

перець чорний мелений;

сіль;

олія – 30 г.

Приготування

Наріжте великою соломкою моркву, цибулю тонкими півкільцями, м'ясо середніми шматочками. У каструлі з товстим дном нагрійте олію. Обсмажте м'ясо, додайте моркву, цибулю. Обсмажуйте, періодично помішуючи, десять хвилин.

Додайте спеції, перець, сіль, трохи води (пів склянки). Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні до готовності м'яса.

Булгур промийте кілька разів до чистої води. Розподіліть рівним шаром крупу в каструлі на м'ясо з овочами. Вимийте головку часнику та вставте в середину плову, посоліть. Долийте окропу, щоб він покрив крупу на сантиметр. Готуйте під закритою кришкою на повільному вогні до готовності 15-20 хвилин.

Перед подаванням перемішайте плов і викладіть гіркою на велику плоске блюдо.

Поради

Страву можна прикрасити свіжою зеленню.

М'ясо бажано брати жирне.

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