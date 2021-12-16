Плов із куркою та чорносливом

Одна з найвідоміших та найпопулярніших страв азійської кухні – плов.

Ми теж давно включили його в домашнє меню і готуємо навіть для дорогих гостей, використовуючи в основному червоне м'ясо — баранину, яловичину або свинину. Спробуйте приготувати плов із куркою. Він вдасться не менш смачним, особливо якщо ви купите свійський або фермерський птах. Особливу ж пікантність плову додасть чорносливу.

Інгредієнти:

1 курка

1,5 склянки рису

2 цибулини

2 моркви

10 штук чорносливу

1 головка часнику

100 млолії

1 чайна ложка зіри

0,5 чайної ложки куркуми

вода

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Рис промити та на 1 годину залити водою кімнатної температури.

Окремо промити чорнослив і також залити на 30 хвилин теплою водою.

У казані або каструлі з товстим дном розжарити олію і обсмажити в ній до прозорості нашатковану півкільцями цибулю, додати нарізану соломкою моркву і смажити до золотистого кольору, після чого ввести барбарис, зіру та куркуму, готувати на середньому вогні ще 5 хвилин.

Курку розділити на невеликі шматочки, покласти в казан, посолити, поперчити, обсмажити до утворення рум'яної скоринки, підлити води, додати нарізаний на половинки чорнослив і гасити 15-20 хвилин.

Підготовлений зірвак засипати рисом, встромити в нього очищені зубки часнику, акуратно залити окропом так, щоб він покрив вміст на 2 см, і тушкувати на повільному вогні до готовності.

На замітку

Щоб рис у плові був розсипчастим і перетворився на кашу, використовуйте довгозерні сорти – девзіра, жасмин, басмати, індика.

Як і в класичному рецепті, як приправу для плову з куркою і чорносливом можна використовувати барбарис. Ще більше збагатити смак плову можна паприкою, чебрецем та орегано, а також кмином та анісом.

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