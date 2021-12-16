Плов із куркою та чорносливом

Одна з найвідоміших та найпопулярніших страв азійської кухні – плов.
Ми теж давно включили його в домашнє меню і готуємо навіть для дорогих гостей, використовуючи в основному червоне м'ясо — баранину, яловичину або свинину. Спробуйте приготувати плов із куркою. Він вдасться не менш смачним, особливо якщо ви купите свійський або фермерський птах. Особливу ж пікантність плову додасть чорносливу.
Інгредієнти:
- 1 курка
- 1,5 склянки рису
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 10 штук чорносливу
- 1 головка часнику
- 100 млолії
- 1 чайна ложка зіри
- 0,5 чайної ложки куркуми
- вода
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Рис промити та на 1 годину залити водою кімнатної температури.
Окремо промити чорнослив і також залити на 30 хвилин теплою водою.
У казані або каструлі з товстим дном розжарити олію і обсмажити в ній до прозорості нашатковану півкільцями цибулю, додати нарізану соломкою моркву і смажити до золотистого кольору, після чого ввести барбарис, зіру та куркуму, готувати на середньому вогні ще 5 хвилин.
Курку розділити на невеликі шматочки, покласти в казан, посолити, поперчити, обсмажити до утворення рум'яної скоринки, підлити води, додати нарізаний на половинки чорнослив і гасити 15-20 хвилин.
Підготовлений зірвак засипати рисом, встромити в нього очищені зубки часнику, акуратно залити окропом так, щоб він покрив вміст на 2 см, і тушкувати на повільному вогні до готовності.
На замітку
Щоб рис у плові був розсипчастим і перетворився на кашу, використовуйте довгозерні сорти – девзіра, жасмин, басмати, індика.
Як і в класичному рецепті, як приправу для плову з куркою і чорносливом можна використовувати барбарис. Ще більше збагатити смак плову можна паприкою, чебрецем та орегано, а також кмином та анісом.
Читайте також: