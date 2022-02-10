Подорожі Україною: топ локацій, які прикрасять ваші соцмережі

Україна – мальовнича країна: різноманітність її ландшафтів та кількість фотогенічних об'єктів, як рукотворних, так і створених природою, вражає. Сьогодні її привабливість очевидна. Але ще зовсім недавно у масовій свідомості побутувало переконання, що краса України – лише у пшеничних полях, стиглих соняшниках, архітектурних краєвидах Києва, Одеси та Львова.

Дякуємо соцмережам, тим блогерам/фотографам, які відкривали від місяця до місяця нові цікаві точки та викликали до життя моду на внутрішній фототуризм. Фішка "відзначитися публікацією знімка свого бачення модної точки на карті України" швидко набула популярності. Завдяки цьому сьогодні ми вже маємо перелік місць, фото яких, навіть зроблене телефоном, гарантовано прикрасить стрічки будь-яких соцмереж.

Також читайте 5 красивих місць України, які варто відвідати на вихідних

Фотополювання зазвичай приносить передбачуваний результат, якщо знати, який сезон "личить" тому чи іншому туристичному об'єктові. Але є низка місць, знімки яких, як вже перевірено, гарні за будь-якої пори року.

Кам'янець-Подільська фортеця / Credits

З усіх фортець України (із замками) фотогенічні, незалежно від сезону, три: Кам'янець-Подільська, Хотинська та Аккерманська. Їх можна знімати без дронів та професійних фотоапаратів, вранці та ввечері, влітку та взимку – завжди буде гарно. А Кам'янець-Подільську фортецю є сенс фотографувати і вночі, якщо камера телефона дозволить – яскраве підсвічування, хоча вже й не кольорове, як раніше, підкреслює переваги її архітектури та монументальність.

Credits

Озеро Синевир / Credits

За будь-якої погоди виходять чарівні кадри на озері Синевир, розташованому в однойменному парку. Романтичність пейзажів, які приваблюють сюди туристів, забезпечують мальовничі ліси та гори, що оточують озеро. Щоб досягти тут максимально ефектних знімків, бажано обирати для своїх фотосесій малолюдний час (раннього ранку в будні дні, міжсезоння тощо).

Тунель кохання / Credits

Тунель кохання / Getty Images

По-своєму прекрасний кожного з сезонів так званий "Тунель кохання". Розташований він біля селища Клевань на Рівненщині. Стіни тунелю – головна його цінність – це дерева, які впритул стоять до рейок, з арочною формою верховіття, утвореною вантажним поїздом, що проходить там щодня. Фото в тунелі завжди виходять особливими: об'єкт сам по собі дуже кінематографічний, а своєрідне, завдяки густому листю, освітлення, додає йому казкового настрою.

Старий Солотвин / Credits

Дуже привабливими можуть вийти на знімках знамениті "інстаграмні будиночки" — рибальський та мисливський, якщо впіймати момент і не застати біля них жодного конкурента-фотоаматора. Це складно. Обидва відвідуються активно та весь рік. Один розташований на території підприємства "Мисливське господарство "Стир", інший — у селі Старий Солотвин. Останній, щоправда, після дуже своєрідної реконструкції втратив колишню містичну загадковість, та все ще залишається популярним туристичним об'єктом.

Місто Заліщики Тернопільської області / Credits

Місто Заліщики Тернопільської області / Credits

Дуже картинно виглядає на фото місто Заліщики, що на Тернопільщині. З трьох боків його омивають води Дністра. І якщо дістатися оглядового майданчика біля села Хрещатик, можна зробити просто чудові кадри Заліщиків, незалежно від пори року та доби. Хоча на заході сонця, звичайно, фотографії виходять більш видовищними.

Пуща-Водиця / Credits

Вдалими, затишними та теплими виходять знімки у відвідувачів тієї частини київської Пущі-Водиці, де лісом курсує старий чеський трамвай. Звичний і нецікавий у декораціях міста, червоний трамвайчик №12 в оточенні лісу набуває того шарму, який і прагнуть передати на знімках усі, хто його там бачать: лише серед густого лісу він стає привабливим об'єктом для зйомок. Фотополювання на найкращий ракурс "лісового" трамваю відкрите весь рік.

Великою популярністю останні кілька років користується одеський артоб'єкт "Дім сонця" (Domus solis) авторства Михайла Реви. Символічний портал (бронзові двері), що відчиняє шлях до сонця та моря, або навпаки, впускає сонце до міста, розташований на набережній пляжу "Ланжерон" біля готелю Club Hotel. Влітку та взимку, навесні та восени скульптура чудово виходить у кадрі завдяки морю, небу та сонцю на задньому плані. Взимку, якщо море в морозні дні "постарається" і прикрасить "Будинок сонця" мальовничими бурульками, можна зробити дуже ефектні знімки, які зберуть рекордну кількість лайків.

Прип'ять / Credits

Прип'ять / Credits

Особливу увагу у стрічці будь-яких соцмереж привернуть кадри, зроблені у Прип'яті та на Чорнобильській АЕС, куди можна потрапити з гідом, замовивши екскурсію. Пейзажі покинутого міста, що руйнується, натюрморти із залишених поспіхом речей (ляльки, ноти і т. д.), замальовки роботи електростанції тощо ви вже, безперечно, багато разів бачили. Вони популярні серед фотолюбителів, тому що дають можливість передати різні сенси та варіанти стану відчуженості, без будь-якої додаткової штучної стилізації. Якщо ви за допомогою фото зможете там, на місці аварії, сформувати свій погляд на чорнобильську трагедію, до цих знімків ваші передплатники також не залишаться байдужими.

Читайте також:

Не лише Закарпаття: де в Україні є термальні курорти