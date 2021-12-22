Похмільний суп: важливий післясвятковий рецепт

Низка майбутніх свят змушує замислитися не тільки про те, як накрити стіл, а й чим потім лікуватися від рясної пиятики.

Багато хто як похмільний засіб радять солянку, тим більше що приготувати її можна з залишків м'ясної нарізки зі святкового столу. Набагато кориснішим у такому разі буде не м'ясна, а рибна солянка.

Ми ж пропонуємо інший варіант. Напевно, під час приготування до свята ви відварювали для салатів курятину і у вас залишився бульйон. Навряд чи пішли у справу курячі потрухи. Все це знадобиться вранці.

Інгредієнти:

2 л курячого бульйону

0,5 кг курячих потрухів

100 г вермішелі

1 цибулина

1 морква

1-2 лаврові листи

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Курячі потрухи ретельно промити, видалити плівки і нарізати невеликими шматочками.

Дрібнорубану цибулю і нарізану соломкою моркву спасерувати на олії.

Бульйон довести до кипіння, ввести підготовлені шлуночки та варити 10 хвилин. Потім додати серця і овочеве пасерування і продовжувати варити ще 10 хвилин, після чого додати печінку, лавровий лист і варити за слабкого кипіння ще близько 10 хвилин.

За 5 хвилин до готовності суп посолити, поперчити та всипати вермішель.

На замітку

Подавайте суп одразу після приготування, додавши в тарілки подрібнену зелень.

Якщо на свято ви плануєте запікати індичку, качку чи гусака, їхні потрухи теж підійдуть для супу, тільки варити їх слід трохи довше, ніж курячі.

Замість вермішелі можна використовувати локшину, рис або булгур, але закладайте їх для варіння раніше відповідно до інструкцій на упакування.

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