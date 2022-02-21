Польпете: рецепт італійських фрикадельок

У пошуках нових рецептів ми часто натикаємося на невідомі раніше назви.
Знайомтеся: польпете. Багато хто напевно одразу вирішив, що це італійська страва, і вони мають рацію.
Комусь польпете можуть нагадати знайомі з дитинства фрикадельки. Відмінність у тому, що останні зазвичай відварюються в супі чи бульйоні, водночас італійські "побратими" запікаються. Хтось порівнює польпетте з тюфтельками, які так само запікаються або тушкуються у великій кількості соусу. Але тут відмінність у тому, що у фарш для польпете не додаються жодні овочі та крупи, тільки зелень та багато сиру. Яка ж італійська страва без нього?
Інгредієнти:
- 0,5 кг телятини
- 0,5 кг помідорів
- 150 г сиру
- 1 яйце
- 1 цибулина
- 3 зубки часнику
- зелень петрушки
- базилік
- мускатний горіх
- оливкова олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Цибулину та часник очистити, подрібнити і спасерувати на оливковій олії до прозорості, після чого додати натерті на тертці помідори, посолити, поперчити, приправити базиліком та тушкувати 15-20 хвилин на повільному вогні.
Телятину обмити, нарізати шматочками, провернути через м'ясорубку, додати дрібнорублену зелень петрушки, тертий сир, вбити яйце, посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом, добре вимішати і змоченими в холодній воді руками сформувати польпете
Підготовлені польпете укласти в змащену оливковою олією форму, залити томатним соусом і запікати 30 хвилин за температури 200°С.
На замітку
Подавайте польпете окремо як основну страву або з будь-яким гарніром: пастою, рисом, картоплею.
Для фаршу використовуйте будь-яке м'ясо, але не поєднуйте різні його види. Готуйте польпете з яловичини, пісної свинини, курятини, можна використовувати навіть рибу чи овочі.
Сиру не шкодуйте, саме він надає своєрідного смаку і необхідної текстури. Можете взяти навіть 2 види сиру одночасно, наприклад, моцарелу та пармезан.
Італійки для приготування томатного соусу зазвичай використовують пелаті — консервовані без шкірки помідори у власному соку.
Соус за бажання додатково ароматизуйте будь-якими приправами: орегано, італійськими або прованськими травами, усіма видами перців. Особливий аромат соусу надасть невелика кількість вина.
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