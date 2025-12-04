Полтавські парові галушки з грибним соусом: рецепт класичної страви української кухні

Полтавські парові галушки з грибним соусом tiktok.com_@yizhlo_ua

Легка текстура тіста та ніжний смак у поєднанні з ароматним грибним соусом роблять парові галушки ідеальною стравою як для святкового столу, так і для сімейного обіду. Секрет смаку — у правильному поєднанні інгредієнтів та способі приготування, який робить галушки неймовірно повітряними та м’якими, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці YIZHLO.

Інгредієнти

Тісто

Борошно 350 г

Кефір 250 г

Сіль 1/3 ч. л

Сода 1 ч. л

Курка

Філе куряче 300–400 г

Кріп 2–3 гілочки

Часник 2 зубчики

Сіль ½ ст. л

Лавровий лист 2 шт.

Духмяний перець 4 горошинки

Грибний соус

Гриби 300 г

Цибуля 100–120 г

Вершкове масло 15–20 г

Сметана 4 ст. л

Вода 300 г

Сіль

Перець

Приготування

Тісто. Змішайте всі інгредієнти до однорідності (8–10 хв). Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 30–40 хв «відпочити». Курятина. Відваріть філе у підсоленій воді з лавровим листом, перцем та кропом. Остудіть і розірвіть на тонкі волокна. Грибний соус. Обсмажте цибулю 2–3 хв до прозорості, додайте вершкове масло та гриби і смажте до золотавого кольору. Додайте сметану, воду та спеції, перемішуйте та випарюйте до кремової консистенції. Соус має залишатися трохи рідкуватим. Формування галушок. З тіста сформуйте «ковбаску» та наріжте на невеликі шматочки. Можна зробити кульки. Накрийте плівкою та залиште на 10–15 хв. Приготування на пару. Готуйте галушки 7–8 хв до повітряної м’якості. Подача. Викладіть галушки на тарілку, додайте волокна курятини та грибний соус. Прикрасьте свіжим кропом.

Поради

Тісто має бути ніжним, але не липким, за потреби додайте трохи борошна.

Грибний соус можна робити з будь-яких лісових грибів або печериць, смак буде насиченим.

Готувати галушки на пару можна у спеціальній пароварці чи над каструлею з киплячою водою.

Полтавські парові галушки — це страва, яка поєднує ніжність, смак та традиції. Спробуйте приготувати їх удома і ця класика української кухні стане улюбленою на вашому столі.