Полтавські парові галушки з м’ясом: рецепт традиційної української страви

Полтавські парові галушки з м'ясом tiktok.com_@yizhlo_ua

Реклама

Зміст Інгредієнти Тісто Начинка Шкварки Приготування Поради

Це ідеальна страва для родинного обіду чи вечері, коли хочеться поєднати домашній затишок із класичними гастрономічними традиціями. А про рецепт приготування розповіли на сторінці YIZHLO.

Інгредієнти

Тісто

Борошно 350 г

Кефір 250 г

Сіль 1/3 ч. л

Сода 1 ч. л

Начинка

Фарш свинячий 400 г

Морква 100 г

Цибуля ріпчаста 100 г

Томатна паста 1 ст. л

Вода 30 г

Вершкове масло 20–30 г

Сіль

Перець чорний

Гранульований часник

Шкварки

Сало 100 г

Цибуля ріпчаста 100 г

Кріп

Сметана

Приготування

Тісто. Змішуємо всі інгредієнти до однорідності, замотуємо у харчову плівку та залишаємо відпочити на 30 хв. Начинка. На розігрітій пательні обсмажуємо моркву та цибулю до м’якості. Додаємо фарш, розбиваємо його на дрібні шматочки та підсмажуємо 5–6 хв. Потім додаємо томатну пасту, воду та спеції, прогріваємо 3–4 хв, поки рідина не випарується. Вимикаємо вогонь і додаємо шматочок вершкового масла. Шкварки. Сало смажимо на середньому вогні до золотавого кольору. Цибулю карамелізуємо на малому вогні до насиченого коричневого відтінку. Поєднуємо цибулю, сало та шкварки. Формування галушок. Тісто розкочуємо до 4–5 мм та вирізаємо кола діаметром 8 см. Викладаємо начинку, приблизно 1 ст. л і формуємо галушки. Приготування на пару. Готуємо 7 хв. Змащуємо галушки шкварками з цибулею, присипаємо кропом і подаємо зі сметаною.

Поради

Для ніжнішого тіста використовуйте кефір кімнатної температури.

Фарш можна комбінувати, наприклад свинина та яловичина чи курка, якщо хочете легший варіант.

Подавати галушки можна не лише зі сметаною, а й із соусом із печених томатів або грибним соусом для вишуканішого смаку.

Полтавські парові галушки з м’ясом — це не просто традиційна страва, а маленький ритуал затишку та тепла у вашій кухні. Вони легко поєднують історію української кухні та сучасний підхід до приготування.

Спробуйте приготувати і ваші близькі оцінять цю українську смакоту.