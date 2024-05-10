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Полуничний мус: швидкий сезонний рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
156 ккал
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
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Полуничний мус: швидкий сезонний рецепт

Полуничний мус / Фото: Credits

Коли починається сезон полуниці, ніщо не може стримати бажання приготувати з неї щось смачне, вишукане й одночасно не дуже складне.

Блог picantecooking поділився з підписниками рецептом полуничного десерту, який готується дуже легко та швидко.

Інгредієнти

полуниця
500 г
цукор
70 г
цедра одного апельсина
вершки 30%
200 г
маскарпоне
250 г
сік лимонний
2 ст. л.
полуниця
200 г
мʼята для прикраси
  1. 500 г полуниці, цукор і цедру подрібнити, але не дуже сильно.
  2. Маскарпоне, вершки та сік лимона (все має бути охолодженим) збити до стійких піків.
  3. Нарізану полуницю змішати з 1/4 полуничного пюре.
  4. Решту пюре змішати з кремом.
  5. На низ викласти 200 г порізаної полуниці, зверху – мус і прикраси.

Поради:

  • Кількість цукру можна збільшити, якщо любите солодке.
  • До нарізаної полуниці можна додати 2 ст. л. улюбленого лікеру або рому.

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