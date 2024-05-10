Полуничний мус: швидкий сезонний рецепт

Коли починається сезон полуниці, ніщо не може стримати бажання приготувати з неї щось смачне, вишукане й одночасно не дуже складне.
Блог picantecooking поділився з підписниками рецептом полуничного десерту, який готується дуже легко та швидко.
Інгредієнти
- полуниця
- 500 г
- цукор
- 70 г
- цедра одного апельсина
- вершки 30%
- 200 г
- маскарпоне
- 250 г
- сік лимонний
- 2 ст. л.
- полуниця
- 200 г
- мʼята для прикраси
- 500 г полуниці, цукор і цедру подрібнити, але не дуже сильно.
- Маскарпоне, вершки та сік лимона (все має бути охолодженим) збити до стійких піків.
- Нарізану полуницю змішати з 1/4 полуничного пюре.
- Решту пюре змішати з кремом.
- На низ викласти 200 г порізаної полуниці, зверху – мус і прикраси.
Поради:
- Кількість цукру можна збільшити, якщо любите солодке.
- До нарізаної полуниці можна додати 2 ст. л. улюбленого лікеру або рому.
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