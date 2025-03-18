Полуничний тирамісу: рецепт неперевершеного десерту з домашнім печивом

Тирамісу – класичний італійський десерт, який завоював серця гурманів у всьому світі. Його ніжний, кремовий смак із легким натяком на каву та какао – справжнє задоволення для поціновувачів вишуканих ласощів. Але що, як додати до цієї витонченої рецептури солодку полуничну ноту.

Полуничний тирамісу – це свіжа інтерпретація легендарного десерту, яка вражає своєю легкістю, витонченістю та неперевершеним смаком. Поєднання ніжного маскарпоне, хрусткого домашнього печива та ароматної полуниці створює ідеальну гармонію смаку. На сторінці bakedbylaora розповіли, як приготувати цей цікавий десерт.

Інгредієнти

Для печива

Яйця 5 шт.

Цукор 6 ст. л

Борошно 6 ст. л

Розпушувач 1 ч. л

Ванілін 1 ст. л

Цукор

Для крему

Незбиране молоко 600 мл

Полуничне варення 1 баночка

Цукрова пудра 50 г

Збиті вершки 250 г

Сир маскарпоне 700 г

Ванілін 1 ст. л

Приготування

Приготування печива

Яєчні білки збити разом із дрібкою солі до пишності на високій швидкості (3-4 хв). Додайте цукор, продовжуйте збивати, а потім додайте ваніль. Збивайте, доки ви не отримаєте текстуру, схожу на безе (4-5 хв), а потім дуже обережно додайте яєчні жовтки. Додайте борошно та розпушувач і знову перемішайте. Використовуйте кондитерський мішок, щоб сформувати печиво – воно має бути приблизно 2 см завширшки та 8-10 см завдовжки. Посипте печиво цукром і запікайте у духовці за 180 °C 15-18 хв. Коли воно буде готове, то повинні стати злегка золотистими. Дайте йому постояти за кімнатної температури, можливо, на ніч, перш ніж використовувати для тирамісу. Таким чином воно стане хрустким, як класичне печиво.

Приготування крему

У мисці змішати маскарпоне, цукрову пудру та збивати протягом хвилини. В іншій мисці збийте вершки та ретельно змішайте їх із маскарпоне. Відкладіть у бік.

Збирайте десерт

Додайте молоко у каструлю та нагрійте його майже до кипіння, бажано на середньому вогні. Будьте обережні, щоб не підгоріло. Занурте печиво у гаряче молоко та викладіть на деко перший шар. Відкрийте баночку полуничного варення та рівномірно розподіліть 1/3 вмісту на першому шарі печива. Додайте 1/3 крему з маскарпоне та повторіть цей процес ще двічі. Завершіть десерт останнім шаром крему, прикрасивши його полуницею. Поставте у холодильник на кілька годин перед подачею, щоб десерт добре настоявся та розкрив усі свої смакові відтінки.

Полуничний тирамісу – це справжнє втілення ніжності та гармонії смаку. Він ідеально підійде як для святкової події, так і для звичайного чаювання, коли хочеться потішити себе та рідних чимось особливим. Поєднання кремової текстури, свіжої полуниці та ніжного печива створює незабутнє гастрономічне враження. Відчуйте себе справжнім майстром десертів і подаруйте собі момент справжньої насолоди.

Ми також писали про те, як приготувати млинцеве поліно тирамісу.

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