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Маргарита на полуничній текілі: оригінальний рецепт популярного коктейлю
Цього літа дозвольте собі ковток сонця у склянці з полуничною маргаритою, приготованою на основі ароматної текіли з настоянкою свіжої полуниці.
Цей напій не просто освіжає — він закохує в себе з першого ковтка. А його історія, як і сам смак, має пікантний присмак романтики, про що на своїй сторінці розповіли Lexi Harrison і Beth Sinclair.
Ще 1937 року журналіст журналу Town and Country мандрував світом у пошуках найкращих гастрономічних відкриттів. У своєму посібнику The Gentleman’s Companion він записав рецепт, який почув у Мехіко — «Текіла для мого коханого».
Ця текіла створена з пристрастю і для пристрасних моментів.
Приготування полуничної текіли
Інгредієнти
свіжа полуниця — 500–600 г
срібна текіла — 1 л
Приготування
Підготуйте полуницю: помийте, видаліть хвостики та розріжте ягоди на чверті.
Наповніть банку полуницею, залийте текілою так, щоб вона повністю покрила ягоди.
Настоюйте 3 тижні у прохолодному темному місці.
Процідіть через сито або марлю. Відтисніть ягоди, щоб витягти максимум аромату.
Зберігайте настоянку за кімнатної температури чи в холодильнику. Вона ідеальна як для шотів, так і для коктейлів.
Приготування маргарити з полуничною текілою
Цей коктейль — справжній вибух смаку, ідеальний для вечірок, зустрічей із подругами чи романтичного вечора.
Для обрамлення склянки
сушена полуниця
сіль
сироп агави чи мед
Приготування
Змішайте сіль з подрібненою сушеною полуницею.
Обмокніть край склянки у сироп агави, потім — у полунично-сольову суміш.
Для коктейлю
полунична текіла — 45 мл
апельсиновий лікер — 30 мл
свіжий сік лайма — 30 мл
сироп агави чи цукровий сироп — 15–20 мл
лід
Приготування
До шейкера з льодом налийте всі інгредієнти.
Добре струсіть.
Процідіть до підготовленої склянки з льодом.
Прикрасьте скибочкою полуниці чи гілочкою м’яти.
Поради
Для насиченішого смаку обирайте стиглу, ароматну полуницю — вона передасть напою свій солодкий і свіжий аромат.
Не поспішайте: 3 тижні настоювання — це ключ до м’якого гармонійного смаку без зайвої гіркоти.
Заморожену полуницю краще не використовувати — вона водяниста і не дає такого інтенсивного аромату.
Ця полунична текіла — не просто інгредієнт для коктейлю. Це розповідь про пригоди, кохання, жаркі літні вечори та справжню насолоду. Вона зібрала в собі дух Мексики, нотки романтики та естетику сучасної кухні.