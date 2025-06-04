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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Маргарита на полуничній текілі: оригінальний рецепт популярного коктейлю

Цього літа дозвольте собі ковток сонця у склянці з полуничною маргаритою, приготованою на основі ароматної текіли з настоянкою свіжої полуниці.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Маргарита на полуничній текілі: оригінальний рецепт популярного коктейлю

Маргарита на полуничній текілі: оригінальний рецепт популярного коктейлю / © Associated Press

Цей напій не просто освіжає — він закохує в себе з першого ковтка. А його історія, як і сам смак, має пікантний присмак романтики, про що на своїй сторінці розповіли Lexi Harrison і Beth Sinclair.

Ще 1937 року журналіст журналу Town and Country мандрував світом у пошуках найкращих гастрономічних відкриттів. У своєму посібнику The Gentleman’s Companion він записав рецепт, який почув у Мехіко — «Текіла для мого коханого».

Ця текіла створена з пристрастю і для пристрасних моментів.

Приготування полуничної текіли

Інгредієнти

  • свіжа полуниця — 500–600 г

  • срібна текіла — 1 л

Приготування

  1. Підготуйте полуницю: помийте, видаліть хвостики та розріжте ягоди на чверті.

  2. Наповніть банку полуницею, залийте текілою так, щоб вона повністю покрила ягоди.

  3. Настоюйте 3 тижні у прохолодному темному місці.

  4. Процідіть через сито або марлю. Відтисніть ягоди, щоб витягти максимум аромату.

  5. Зберігайте настоянку за кімнатної температури чи в холодильнику. Вона ідеальна як для шотів, так і для коктейлів.

Приготування маргарити з полуничною текілою

Цей коктейль — справжній вибух смаку, ідеальний для вечірок, зустрічей із подругами чи романтичного вечора.

Для обрамлення склянки

  • сушена полуниця

  • сіль

  • сироп агави чи мед

Приготування

Змішайте сіль з подрібненою сушеною полуницею.

Обмокніть край склянки у сироп агави, потім — у полунично-сольову суміш.

Для коктейлю

  • полунична текіла — 45 мл

  • апельсиновий лікер — 30 мл

  • свіжий сік лайма — 30 мл

  • сироп агави чи цукровий сироп — 15–20 мл

  • лід

Приготування

  1. До шейкера з льодом налийте всі інгредієнти.

  2. Добре струсіть.

  3. Процідіть до підготовленої склянки з льодом.

  4. Прикрасьте скибочкою полуниці чи гілочкою м’яти.

Поради

  • Для насиченішого смаку обирайте стиглу, ароматну полуницю — вона передасть напою свій солодкий і свіжий аромат.

  • Не поспішайте: 3 тижні настоювання — це ключ до м’якого гармонійного смаку без зайвої гіркоти.

  • Заморожену полуницю краще не використовувати — вона водяниста і не дає такого інтенсивного аромату.

Ця полунична текіла — не просто інгредієнт для коктейлю. Це розповідь про пригоди, кохання, жаркі літні вечори та справжню насолоду. Вона зібрала в собі дух Мексики, нотки романтики та естетику сучасної кухні.

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