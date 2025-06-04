Маргарита на полуничній текілі: оригінальний рецепт популярного коктейлю / © Associated Press

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Цей напій не просто освіжає — він закохує в себе з першого ковтка. А його історія, як і сам смак, має пікантний присмак романтики, про що на своїй сторінці розповіли Lexi Harrison і Beth Sinclair.

Ще 1937 року журналіст журналу Town and Country мандрував світом у пошуках найкращих гастрономічних відкриттів. У своєму посібнику The Gentleman’s Companion він записав рецепт, який почув у Мехіко — «Текіла для мого коханого».

Ця текіла створена з пристрастю і для пристрасних моментів.

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Приготування полуничної текіли

Інгредієнти

свіжа полуниця — 500–600 г

срібна текіла — 1 л

Приготування

Підготуйте полуницю: помийте, видаліть хвостики та розріжте ягоди на чверті. Наповніть банку полуницею, залийте текілою так, щоб вона повністю покрила ягоди. Настоюйте 3 тижні у прохолодному темному місці. Процідіть через сито або марлю. Відтисніть ягоди, щоб витягти максимум аромату. Зберігайте настоянку за кімнатної температури чи в холодильнику. Вона ідеальна як для шотів, так і для коктейлів.

Приготування маргарити з полуничною текілою

Цей коктейль — справжній вибух смаку, ідеальний для вечірок, зустрічей із подругами чи романтичного вечора.

Для обрамлення склянки

сушена полуниця

сіль

сироп агави чи мед

Приготування

Змішайте сіль з подрібненою сушеною полуницею.

Обмокніть край склянки у сироп агави, потім — у полунично-сольову суміш.

Для коктейлю

полунична текіла — 45 мл

апельсиновий лікер — 30 мл

свіжий сік лайма — 30 мл

сироп агави чи цукровий сироп — 15–20 мл

лід

Приготування

До шейкера з льодом налийте всі інгредієнти. Добре струсіть. Процідіть до підготовленої склянки з льодом. Прикрасьте скибочкою полуниці чи гілочкою м’яти.

Поради

Для насиченішого смаку обирайте стиглу, ароматну полуницю — вона передасть напою свій солодкий і свіжий аромат.

Не поспішайте: 3 тижні настоювання — це ключ до м’якого гармонійного смаку без зайвої гіркоти.

Заморожену полуницю краще не використовувати — вона водяниста і не дає такого інтенсивного аромату.

Ця полунична текіла — не просто інгредієнт для коктейлю. Це розповідь про пригоди, кохання, жаркі літні вечори та справжню насолоду. Вона зібрала в собі дух Мексики, нотки романтики та естетику сучасної кухні.

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