Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді: оригінальний рецепт

Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді / © Associated Press

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На сторінці iramsfoodstory цей рецепт отримав безліч захоплених відгуків і не дарма — полунично-фісташкові шоколадні чашечки на основі катаїфі мають розкішний вигляд, а смакують ще краще.

Катаїфі — це тонке ниткоподібне тісто, популярне у східній кухні, зокрема в Туреччині, Греції та арабських країнах. Його часто використовують у десертах із сиропом, горіхами та сиром. У цьому рецепті катаіфі підсмажується до хрусткої текстури та поєднується з фісташковим маслом, це надає основі горіхового смаку та ніжної кремовості.

Інгредієнти

Для основи з фісташкового катаїфі

Подрібнене тісто для катаїфі 2 склянки

Несолоне вершкове масло 2 ст. л

Фісташкове масло ⅓ склянки

Для шоколадного шару

Напівсолодка шоколадна крихта чи порізаний шоколад 1 склянка

Кокосова олія 1 ст. л

Для складання

Свіжа полуниця 2 склянки

Подрібнені фісташки

Свіжа м’ята

Приготування

У розігрітій на середньому вогні сковороді розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнене тісто для катаїфі. Смажте та помішуйте 5–10 хв, доки воно не стане золотистим і хрустким. Перекладіть суміш у миску, дайте трохи охолонути, додайте фісташкове масло та ретельно перемішайте. Основа готова. У жаростійкій мисці змішайте шоколадну крихту з кокосовою олією. Розігрівайте у мікрохвильовці по 30 секунд, перемішуючи кожного разу, поки не отримаєте блискучу масу. Не перегрівайте. Візьміть невеликі прозорі стаканчики чи десертні чашечки. Почніть із шару полуниці, потім додайте 1–2 ложки катаїфі з фісташками, зверху — ложку шоколадного соусу. Повторіть шари за бажанням. Завершіть зверху подрібненими фісташками, кількома краплями шоколаду та, якщо хочете, листочком м’яти. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 30 хв. Це допоможе смакам поєднатися, а шоколаду — трохи загуснути. Подавайте охолодженим. Найкраще смакує у перші 24 години після приготування.

Це не просто ще один солодкий рецепт. Це поєднання Сходу та Заходу, легкості та насиченості, знайомого та несподіваного. Полуниця дарує свіжість, шоколад — глибину, а фісташки з катаїфі — текстуру, яку хочеться пережовувати знову і знову. Вишукано, швидко, ефектно — саме те, що потрібно, коли хочеться справити враження або просто потішити себе.

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