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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді: оригінальний рецепт

Складно уявити вдаліше поєднання, ніж соковита полуниця, насичений шоколад і фісташки. Але уявіть собі: до цієї трійки додається хрусткий східний катаіфі — тоненьке, майже павутинне тісто, яке, підрум’янене на вершковому маслі. Так народжується десерт, який має вигляд, мов із дорогого ресторану, а готується просто вдома.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді

Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді / © Associated Press

На сторінці iramsfoodstory цей рецепт отримав безліч захоплених відгуків і не дарма — полунично-фісташкові шоколадні чашечки на основі катаїфі мають розкішний вигляд, а смакують ще краще.

Катаїфі — це тонке ниткоподібне тісто, популярне у східній кухні, зокрема в Туреччині, Греції та арабських країнах. Його часто використовують у десертах із сиропом, горіхами та сиром. У цьому рецепті катаіфі підсмажується до хрусткої текстури та поєднується з фісташковим маслом, це надає основі горіхового смаку та ніжної кремовості.

Інгредієнти

Для основи з фісташкового катаїфі

  • Подрібнене тісто для катаїфі 2 склянки

  • Несолоне вершкове масло 2 ст. л

  • Фісташкове масло ⅓ склянки

Для шоколадного шару

  • Напівсолодка шоколадна крихта чи порізаний шоколад 1 склянка

  • Кокосова олія 1 ст. л

Для складання

  • Свіжа полуниця 2 склянки

  • Подрібнені фісташки

  • Свіжа м’ята

Приготування

  1. У розігрітій на середньому вогні сковороді розтопіть вершкове масло.

  2. Додайте подрібнене тісто для катаїфі. Смажте та помішуйте 5–10 хв, доки воно не стане золотистим і хрустким.

  3. Перекладіть суміш у миску, дайте трохи охолонути, додайте фісташкове масло та ретельно перемішайте. Основа готова.

  4. У жаростійкій мисці змішайте шоколадну крихту з кокосовою олією.

  5. Розігрівайте у мікрохвильовці по 30 секунд, перемішуючи кожного разу, поки не отримаєте блискучу масу. Не перегрівайте.

  6. Візьміть невеликі прозорі стаканчики чи десертні чашечки.

  7. Почніть із шару полуниці, потім додайте 1–2 ложки катаїфі з фісташками, зверху — ложку шоколадного соусу.

  8. Повторіть шари за бажанням.

  9. Завершіть зверху подрібненими фісташками, кількома краплями шоколаду та, якщо хочете, листочком м’яти.

  10. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 30 хв. Це допоможе смакам поєднатися, а шоколаду — трохи загуснути.

  11. Подавайте охолодженим. Найкраще смакує у перші 24 години після приготування.

Це не просто ще один солодкий рецепт. Це поєднання Сходу та Заходу, легкості та насиченості, знайомого та несподіваного. Полуниця дарує свіжість, шоколад — глибину, а фісташки з катаїфі — текстуру, яку хочеться пережовувати знову і знову. Вишукано, швидко, ефектно — саме те, що потрібно, коли хочеться справити враження або просто потішити себе.

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