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Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді: оригінальний рецепт
Складно уявити вдаліше поєднання, ніж соковита полуниця, насичений шоколад і фісташки. Але уявіть собі: до цієї трійки додається хрусткий східний катаіфі — тоненьке, майже павутинне тісто, яке, підрум’янене на вершковому маслі. Так народжується десерт, який має вигляд, мов із дорогого ресторану, а готується просто вдома.
На сторінці iramsfoodstory цей рецепт отримав безліч захоплених відгуків і не дарма — полунично-фісташкові шоколадні чашечки на основі катаїфі мають розкішний вигляд, а смакують ще краще.
Катаїфі — це тонке ниткоподібне тісто, популярне у східній кухні, зокрема в Туреччині, Греції та арабських країнах. Його часто використовують у десертах із сиропом, горіхами та сиром. У цьому рецепті катаіфі підсмажується до хрусткої текстури та поєднується з фісташковим маслом, це надає основі горіхового смаку та ніжної кремовості.
Інгредієнти
Для основи з фісташкового катаїфі
Подрібнене тісто для катаїфі 2 склянки
Несолоне вершкове масло 2 ст. л
Фісташкове масло ⅓ склянки
Для шоколадного шару
Напівсолодка шоколадна крихта чи порізаний шоколад 1 склянка
Кокосова олія 1 ст. л
Для складання
Свіжа полуниця 2 склянки
Подрібнені фісташки
Свіжа м’ята
Приготування
У розігрітій на середньому вогні сковороді розтопіть вершкове масло.
Додайте подрібнене тісто для катаїфі. Смажте та помішуйте 5–10 хв, доки воно не стане золотистим і хрустким.
Перекладіть суміш у миску, дайте трохи охолонути, додайте фісташкове масло та ретельно перемішайте. Основа готова.
У жаростійкій мисці змішайте шоколадну крихту з кокосовою олією.
Розігрівайте у мікрохвильовці по 30 секунд, перемішуючи кожного разу, поки не отримаєте блискучу масу. Не перегрівайте.
Візьміть невеликі прозорі стаканчики чи десертні чашечки.
Почніть із шару полуниці, потім додайте 1–2 ложки катаїфі з фісташками, зверху — ложку шоколадного соусу.
Повторіть шари за бажанням.
Завершіть зверху подрібненими фісташками, кількома краплями шоколаду та, якщо хочете, листочком м’яти.
Поставте десерт у холодильник щонайменше на 30 хв. Це допоможе смакам поєднатися, а шоколаду — трохи загуснути.
Подавайте охолодженим. Найкраще смакує у перші 24 години після приготування.
Це не просто ще один солодкий рецепт. Це поєднання Сходу та Заходу, легкості та насиченості, знайомого та несподіваного. Полуниця дарує свіжість, шоколад — глибину, а фісташки з катаїфі — текстуру, яку хочеться пережовувати знову і знову. Вишукано, швидко, ефектно — саме те, що потрібно, коли хочеться справити враження або просто потішити себе.