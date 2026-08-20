Польовий зелений борщ: літній рецепт української страви

Польовий зелений борщ tiktok.com/@kubfood

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Для багатьох українців літо має свій смак і це свіжий щавель у зеленому борщі. А якщо приготувати його у казані просто на природі, додати шматочок хліба на заквасці, вершкове масло та домашню ковбаску, звичайна літня страва перетворюється на справжній смак дитинства. Саме про такий рецепт польового зеленого борщу розповів фудблогер Олександр Кубицький.

Рецепт розрахований на велику компанію — від 6 до 8 літрів готової страви.

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Інгредієнти курка 1,5 кг картопля 1,5 кг свіжий щавель 300–400 г цибуля 2 шт. морква 2 шт. варені яйця 6–8 шт. кріп зелена цибуля сіль перець лавровий лист

Приготування

Спочатку курку, цибулю та моркву потрібно обсмажити одразу у казані. Коли овочі та м’ясо підрум’яняться, залити їх водою, додати сіль, перець і лавровий лист та варити, доки курка не стане готовою. Далі додати картоплю та варити до м’якості. Коли вона буде майже готова, настає черга головного літнього інгредієнта — щавлю. Додайте його разом із подрібненим кропом, зеленою цибулею та нарізаними вареними яйцями. Проварити борщ ще 2–3 хв і можна подавати. Найкраще, звісно, зі сметаною та свіжим хлібом.

Автор радить поєднати борщ із хлібом на заквасці, щедро намазаним вершковим маслом, і шматочками ковбаски. Просте доповнення, яке робить смак надзвичайно домашнім.

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Польовий зелений борщ — саме та страва, заради якої хочеться ловити останні теплі дні літа.

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